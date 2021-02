राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढली, आज दिवसभरात 5,427 नवे रुग्ण तर 38 मृत्यू

मुंबई, ता. 18 : राज्यात कोरोना बधितांच्या संख्या 5 हजाराच्या वर गेली असून आज 5 हजार 427 रूग्णांचे निदान झाले. राज्यातील एकूण रूग्णांची संख्या 20 लाख 81 हजार 520 इतकी झाली आहे. राज्यात ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 40 हजार 858 पर्यंत खाली आली आहे. ऍक्टिव्ह रुग्णांवर राज्यभरातील विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. राज्यात आज दिवसभरात 2 हजार 543 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 19 लाख 87 हजार 804 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. रूग्ण बरे होण्याचा दर 95.5 टक्के इतका आहे. आज राज्यात 38 रूग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून एकूण मृतांचा आकडा 51 हजार 669 इतका झाला आहे. राज्यात मृतांचा दैनंदिन आकडा वाढत असल्याने मृत्यूदर 2.48 इतका झाला आहे. महत्त्वाची बातमी : आता थेट दाखल होणार FIR; पुन्हा डोकं वर काढणारा कोरोना आणि नियंत्रणासाठीचा मेगाप्लान वाचा आज झालेल्या मृत्यूंमध्ये ठाणे परिमंडळात 11, पुण्यात 1 ,नाशिकमध्ये 5, कोल्हापुरात 1, औरंगाबादेत 4, लातूरमध्ये 5, अकोलापरिमंडळात 0, नागपूरमध्ये 11 आणि इतर राज्यात 0 असा मृत्यू झालेल्यांचा समावेश आहे. आज नोंद झालेल्या 38 मृत्यूंपैकी 17 मृत्यू हे मागील 48 तासांतील आहेत. तर 10 मृत्यू हे मागील आठवड्यातील आहेत. तर 11 मृत्यू हे एक आठवड्याहुन अधिक च्या कालावधीतील आहेत. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 1 कोटी 55 लाख 21 हजार 198 नमुन्यांपैकी 20 लाख 81 हजार 520 ( 13.41 टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 2 लाख 16 हजार 908 लोकं होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. तर 1 हजार 743 लोकं संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. corona count rising in maharashtra more than 5 thousand new covid 19 positive patinets detected

