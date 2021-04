Corona Update: रुग्णसंख्येत उतार; राज्यात आज 155 रुग्णांचा मृत्यू

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात आज दिवसभरात 47,288 नवे रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांसह राज्यातील आजवरच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही 30,57,885 वर पोहोचली आहे. राज्यात आज 26,252 रुग्ण बरे झाले आहेत. या नव्या बऱ्या झालेल्या रुग्णांसह राज्यातील आजवरच्या एकूण बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या ही 25,49,075 वर पोहोचली आहे. राज्यात आज 155 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या नव्या मृतांसह राज्यातील आजवरच्या एकूण मृतांची संख्या ही 56,033 वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यात 4,51,375 रुग्ण ऍक्टीव्ह आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लसीकरणासंदर्भात एक विशेष मागणी करणारं पत्र लिहलं आहे. 25 वर्षे वयावरील सर्व नागरिकांसाठी लस उपलब्ध करुन द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना केली आहे. तसेच 45 वर्षे वयावरील नागरिकांसाठी लस उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात मोदींचे आभार देखील मानले आहेत.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has written to the Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi to further lower the age group eligible for vaccination to 25years old to curb the intensity of the rising cases in the state. pic.twitter.com/YWwebaYW9X