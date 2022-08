Covid 19 : राज्यात दिवसभरातील कोरोना संसर्गाची स्थिती काय? जाणून घ्या

मुंबई : राज्यात सध्या कोरोनाच्या संसर्गाची स्थिती नियंत्रणात असून आजच्या दिवसभरातील आकडेवारीनुसार कोरोनाच्या नव्या संसर्गापेक्षा बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळं नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. (Covid 19 What is corona status of Maharashtra during the day need to know)

आरोग्यविभागाच्या माहितीनुसार, राज्यात दिवसभरात २,०४० नवे रुग्ण आढळून आले असून २,०४८ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळं नव्या रुग्णांपेक्षा बरे होणारे रुग्ण जास्त असल्यानं सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं चित्र आहे. तसेच मृतांच्या संख्येतही घट झाली असून आज फक्त एका मृत्यूची नोंद झाली आहे.

हेही वाचा: काश्मीरमध्ये 30 वर्षांनंतर उघडणार थिएटर्स; पहिल्या मल्टिप्लेक्सचं काम सुरु

दरम्यान, रुग्णसंख्या नियंत्रणात असली तरी राज्यातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ११,८४७ इतकी आहे. त्यामुळं प्रशासनाकडून कोरोनाच्या आदर्श नियमावलीचं आणि मास्क वापरण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.