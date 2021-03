महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिला अन् बालकांवरील अत्याचार घटले, दिलासादायक आकडेवारी आली पुढे

मुंबई : युती सरकारच्या काळात गृहमंत्रिपद हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होते. ते मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रि अशी दोन्ही पदे सांभाळत होते. त्यामुळे त्यांच्या काळात अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधकांकडून केला जात होता. मात्र, आता फडणवीस सरकारच्या काळात महिला व बालकांवरील अत्याचाराचा वाढता आलेख महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात हजारोंच्या संख्येने घटल्याची बाब यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आली आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या आधारावर आर्थिक पाहणी अहवालात ही आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. महिला अत्याचाराच्या संख्येत घट -

गतवर्षीचा आढावा घेणाऱ्या यंदा प्रकाशित झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात महिला व बालकांसंदर्भात एक दिलासादायक बाब समोर आली आहे. राज्यात सत्ता परिवर्तन होण्याआधी फडणवीस सरकारच्या काळात 2018 साली महिला अत्याचाराचे 35501, तर 2019 साली 37112 इतके गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. महाविकासआघाडी सरकार आल्यानंतर 2020 साली मात्र महिला अत्याचाराच्या प्रमाणात 10 हजारांपेक्षा जास्त संख्येने घट झाली असून महिला अत्याचाराच्या 26586 इतक्या गुन्ह्यांची झाली आहे. बालकांवरील अत्याचाराच्या संख्येत घट -

2018 मध्ये बालकांवरील अत्याचाराचे 15544, तर 2019 मध्ये 17517 गुन्हे नोंद झाले होते. 2020 साली मात्र बालकांवरील अत्याचाराचे हे प्रमाण तब्बल 6 हजारांनी घटून बालकांवरील अत्याचाराच्या 11154 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. अनिल देशमुख यांनी ज्यावेळी गृहमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्यावेळी विदर्भातील वाढत्या गुन्हेगारीसोबतच राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचार कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता समोर आलेल्या अहवालावरून ही आकडेवारी घटलेली दिसून येत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला कोपर्डी अत्याचार -

13 जुलै 2016च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला होता. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक करून आरोपत्र दाखल केले होते. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हा खटला चालविण्यात आला. २९ नोव्हेंबर २०१७ ला न्यायालयाने निकाल दिला आणि सर्वांच्या डोळ्यांत पाणी आले. न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. हेही वाचा - बालविवाहाच्या प्रकरणात वाढ : अल्पवयीन मुलीचा विवाह... महिलांच्या मदतीसाठी असणारे काही सरकारी केंद्रे -

महिला अत्‍याचार प्रतिबंधक विभाग -

राज्‍य पोलीस मुख्‍यालय याठिकाणी महिला अत्‍याचार प्रतिबंधक विभागाची प्रथमतः स्‍थापना करण्‍यात आली. हा विभाग महिला अत्याचारांना आळा घालण्याचे काम करत असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख आहेत. महिला पोलीस कक्ष -

महाराष्‍ट्र राज्‍यामध्‍ये महिलाविरूध्‍द गुन्‍ह्यास प्रतिबंध करणे, गुन्‍हे उघडकीस आणणे व गुन्‍ह्यांचा तपास करणे इ. कामे संबंधित पोलिस ठाण्‍याकडून केले जातात. महिलाविरूद्ध प्रकरणे हाताळण्‍यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यामध्ये महिला पोलिस कक्ष असून तुम्ही याठिकाणी तक्रार करू शकता. महिला सुरक्षा समिती -

राज्‍यातील सर्व पोलीस ठाण्‍यात व ४५ पोलीस घटकांच्‍या मुख्‍यालयात महिला सुरक्षा समिती स्‍थापन करण्‍यात आल्‍या आहेत. या समितीद्वारे संघर्षग्रस्‍त महिलांना कायदेविषयक सहाय्यता मिळवून देण्‍यासाठी पोलिसांच्‍या मध्‍यस्थीने पूर्ण सहकार्य करण्‍यात येते. सामाजिक सुरक्षा विभाग -

पोलिस मुख्‍यालयामध्‍ये सामाजिक सुरक्षा विभाग कार्यरत असून या विभागाकडून महिलावरील अत्‍याचारासंबंधी गुन्‍ह्यांचा तपास करण्‍यात येतो. सध्‍या अशा प्रकारचे ३३ विभाग कार्यरत आहेत. हेही वाचा - Corona Update: नागपूरकरांनो, रुग्णांसह वाढतोय मृत्यूंचा आकडा; आज दिवसभरात नवे १२७६ रुग्ण विशेष समुपदेशन केंद्र (स्‍पेशल कौन्‍सेलींग सेंटर)

महाराष्‍ट्रात एकूण ९० विशेष समुपदेशन केंद्र पोलिस ठाण्‍याच्‍या आवारात कार्यरत आहेत. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार हे केंद्र महिला व बाल कल्‍याण विभागाशी समन्‍वय साधून काम करते. हे केंद्र विशेष कौटुंबिक वादासंबंधी संघर्षग्रस्‍त महिलांना सहकार्य करते. शासनाने ५४ नवीन केंद्रास मान्‍यता दिली आहे. बसस्‍थानकातील मदत केंद्र -

न्‍यायाधीश धर्माधिकारी समितीच्‍या शिफारसीनुसार महिला व बालकांच्‍या अनैतिक व्‍यापारास आळा घालण्‍यासाठी बसस्‍थानकामध्‍ये मदत केंद्रे स्‍थापन करण्‍यात आली आहेत. याठिकाणीही तुम्हाला मदत मिळेल. हेल्‍पलाईन -

संकटात असणाऱ्या महिलांना मदत करण्‍यासाठी मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या पोलीस घटकांमध्‍ये टोल फ्रि हेल्‍पलाईन क्र.१०३ व उर्वरीत महाराष्‍ट्रासाठी टोल फ्रि हेल्‍पलाईन क्र. १०९१ क्रमंका आहे. तुम्ही या क्रमांकावर फोन केला तरी मदत मिळू शकते.

Web Title: crime against women and child decreases in mahavikas aghadi government in maharashtra