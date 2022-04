By

मुंबई : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेली घटना सर्वथा चुकीची आहे. नेते कुठल्याही पक्षाचे असतो, घरांवर अशी आंदोलने अजिबात समर्थनीय नाहीत. मी या घटनेचा तीव्र निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या घरासमोर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर दिली. फडणवीस आपल्या ट्विटमध्ये पुढे म्हणतात, की गेल्या ५ महिन्यांहून अधिक काळापासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करित आहेत. (Devendra Fadnavis Condemn Agitation Of ST Workers In Front Of Sharad Pawar Home)

हेही वाचा: ST कर्मचाऱ्यांचे पवारांच्या घराबाहेरील निदर्शने अनाठायी : दिलीप वळसे-पाटील

त्यांच्या व्यथा, मागण्या योग्य प्रकारे व योग्य व्यासपीठावरच मांडल्या जाव्यात आणि त्या ऐकून घेतल्या जाव्या, अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आज अचानक संपकरी एसटी कर्मचारी शरद पवारांच्या घरासमोर येत आंदोलन केले व घरावर चप्पला फेकल्या. पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतले. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी या घटनेमागे भाजप असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान आंदोलना दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलकांना शांत होण्याचे आवाहन केले.

हेही वाचा: रशियाने जसे युक्रेनवर हल्ले केले तसेच चीनही भारतावर करेल : राहुल गांधी

तसेच आपण बसून चर्चा करु असेही सुळे यांनी सांगितले. दिलीप वळसे-पाटील यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. तसेच त्यांनी गुणरत्न सदावर्ते यांच्या भाषणाची चौकशी पोलिस करतील असे सांगितले.