Dasara Melava: अमृता फडणवीस दोन्ही दसरा मेळावे ऐकण्यास तयार पण देवेंद्र फडणवीस...

दसरा मेळाव्याची शिंदे गट आणि शिवसेना दोन्ही गटाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. गर्दी जमवण्यासाठी दोन्ही गटाची रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही दसरा मेळावा भाषणं पाहणार नसल्याचे म्हटलं आहे. (Devendra Fadnavis told that he will not listen any speech of dasara melava Eknath Shinde Uddhav Thackeray )

एकिकडे देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी दसरा मेळावे ऐकण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. मात्र, फडणवीस यांनी दोन्ही दसरा मेळावा भाषणं पाहणार नसल्याचे म्हटल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. याबद्दल त्यांनी स्वतः माहिती दिली आहे.

मी दोन्ही दसरा मेळावा भाषणं पाहणार नाही. त्यावेळी मी नागपुरात धम्म चक्र परिवर्तन कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे. दोन्ही दसरा मेळावा अत्यंत व्यवस्थित पार पडतील. कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कठोर पालन केलं जाईल. मात्र, सध्या जी परिस्थिती आहे, त्याकडे कोणीही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशविघातक कृत्य करणाऱ्या कोणीही या गर्दीचा गैरफायदा घेऊ नये. अन्यथा कडक कारवाई करणार अशा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

दादरच्या शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरेंचा मेळावा होणार आहे तर शिंदे गटाचा दसरा मेळावा वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये होणार आहे. दोन्ही गटांकडून शक्तिप्रदर्शनासाठी जोरदार तयारी केली जात. मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते मुंबईत दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे.

अशातच अमृता फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी अमृता फडणवीसांना तुम्ही दसरा मेळाव्यातलं कोणाचं भाषण ऐकणार? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, पॉलिटिकली आपल्याला प्रत्येक नेत्याचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घेणं चांगलं असतं. तर मी प्रत्येकाचं, दोघांचं ऐकीन. पण वैयक्तिकरित्या एकनाथ शिंदे माझे फेवरेट असल्याचे अमृता फडणवीस यांनी म्हटले आहे.