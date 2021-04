शेतकऱ्यांनो सावधान! पुण्यासह राज्यातील 'या' भागात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता

सातारा : राज्यातील विविध भागांत आज (बुधवार) पुन्हा अवकाळी पावसाची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. हवामान खात्याच्या माहितीनूसार येत्या तीन ते चार तासांत राज्यातील सातारा, पुणे, नंदुरबार, जळगावसह धुळे येथे पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही भागात वादळी वा-यासह तर काही भागात मध्यम ते जाेरदार पाऊस पडेल असे सूचित करण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागात वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटात पाऊस पडत आहे. यामुळे पिकांना फटका बसत आहे. कऱ्हाड- पाटण तालुक्‍यांत आंब्यासह कलिंगडे, टरबूजला मंगळवारी फटका बसला आहे.



Thunderstorms accompanied with lightning,gusty winds and moderate to intense spell of rain very likely to occur/continue at isolated places the districts of Dhule, Jalgaon, Nandurbar, Satara and Pune during next 3-4hrs. pic.twitter.com/HgNIc0wTBC