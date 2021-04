तुम्हाला माहितीय का? 'या' गोष्टींचा शोध चुकून लागलाय, ज्या आजही आपण वापरतोय

पुणे : अनेकांना बर्‍याचदा असे वाटते की आपल्याला काहीतरी करायचे आहे. पण काहीतरी करायच्या गोंधळात आपल्या हातून भलतेच काहीतरी घडते. आणि त्याचा परिणाम काहीतरी वेगळा होतो, म्हणूनच आपण अस्वस्थ होऊन जातो. परंतु कधीतरी आपण पाहिलेच असेल की यासारख्या बर्‍याच वेळा नकळत झालेल्या या चुका आपल्यासाठी फायदेशीर ठरतात. कारण अशा चुकांमुळे असे काही परिणाम होतात जे आपल्यासाठी प्रभावी ठरतात. काही वैज्ञानिकांकडून चुकून शोध लागला आहे आणि तेच आज आपल्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण गरजा पूर्ण करत आहेत. काही शोध केवळ योगायोगाने किंवा अपघाताने लागलेले असतात, हे खरे वाटणार नाही; पण या शोधामागील कारणे पाहिली म्हणजे हे पटेल. या नकळत शोध लागलेल्या काही गोष्टी आजही दैनंदिन जीवनात वापरल्या जात आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही शोधाबद्दल सांगणार आहोत. चला तर मग त्या कोणत्या गोष्टी आहेत हे जाणून घेऊया. 1. एक्स-रे (X-Ray) आपल्याला कदाचित माहित नसेल परंतु चुकून अनावधानाने एक्स-रेचा शोध लागला आहे. जे भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणून प्रख्यात असलेले विल्यम रोन्टजेन यांनी सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी १८९५ ला एक्स-रेचा शोध लावला होता. एकदा रोन्टजेन आपल्या लॅबमध्ये कॅथोड रे ट्यूबमध्ये काहीतरी परीक्षण करत होते. त्यावेळी टेबलपासून काही फूट दूर एक पडदाही चमकत आहे. त्यानंतर त्यांनी पाहिले की अपारदर्शक आवरण असूनही खाली ठेवलेले कागद दिसत होते.

ते आश्चर्यचकितपणे पाहू लागले आणि रोन्टजेन यांनी एक फोटो फिल्म डेव्हलप केली. त्यांना दिसून आले की, प्लेटवर हाताचे हाड स्पष्टपणे दिसत आहे. तसेच त्यांच्या चारी बाजूला अंधारल्यासारखे त्यांना दिसले. त्यांनी पुन्हा त्यांच्या पत्नीवरही हा प्रयोग करून बघितला. एखाद्या जिवंत व्यक्तीचा हा पहिलाच एक्स-रे होता. अशा प्रकारे एक्स-रेचा शोध लागला. 2. स्प्रिंग (Slinky) स्प्रिंगचा शोध 1943 मध्ये स्विडिश नेव्हीमधील इंजीनियर रिचर्ड जोन्स यांनी लावला. रिचर्ड नौदल युद्धनौकावरील विजेवर नजर ठेवण्यासाठी एक यंत्र बनवत होता. जे स्प्रिंगच्या सहारे काम करत. परंतु चुकून या वेळी स्प्रिंग जमिनीवर पडला आणि बाउंस करायला लागला. अशाप्रकारे, चुकून स्प्रिंगचा शोध लागला. 3. पेसमेकर (Pacemaker) हृदय धडधडत ठेवण्याचे काम पेसमेकरशिवाय अशक्यच आहे. एकदा इलेक्ट्रिक इंजीनियर जॉन होप्स अशा प्रोजेक्टवर काम करीत होते. ज्यामध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सीद्वारे बॉडी टेम्परेचरला रिस्टोर केले जाऊ शकत. यावेळी जॉन होप्सला समजले की जर आपले हृदय थंडीमुळे धडधडणे थांबवित असेल तर कृत्रिम उत्तेजन तयार करून पुन्हा हृदय ठोठावले जाऊ शकते. आणि अशातच पेसमेकरचा शोधही चुकून लागला होता. 4. मायक्रोवेव्ह (Microwave ovens) मायक्रोवेव्हचे वैज्ञानिक पर्सी स्पेंसर यांनी चुकून याचा शोध लावला आहे असे मानले जाते. ते एका नवीन व्हॅक्यूम ट्यूबद्वारे रडारशी संबंधित रिसर्च करीत होते. यासाठी त्यांनी बरीच मशीन्स बनवली होती. जे रिसर्च करण्यासाठी मदत करतील. यावेळी एक प्रयोग करताना त्यांनी पाहिले की, त्यांच्या खिशात ठेवलेल्या कँडीच्या पट्ट्या वितळू लागल्या आहेत. हे पाहून ते आश्चर्यचकित झाले. अशावेळी दुसरा प्रयोग करताना त्यांनी मशीनमध्ये पॉपकॉर्न टाकला आणि पॉपकॉर्न तडतडू लागले. अशा प्रकारे मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा शोध नकळतपणे लागला. 5. पेनिसिलीन (Penicillin) वैज्ञानिक अलेक्झांडर फ्लेमिंग यांना जखम बरी करण्यासाठी चमत्कारीक औषध शोधायचे होते. पण त्यांना यात यश मिळत नव्हतं. आणि अशा परिस्थितीत त्यांनी अनेक वापरलेल्या गोष्टी बाहेर फेकल्या. परंतु जेव्हा काही दिवसांनंतर त्यांनी लक्षात घेतले तेव्हा त्यांना आढळले की त्यांनी जिथे जिथे वस्तू टाकल्या होत्या त्या त्या जागेवरील बॅक्टेरिया मरत होते. अशा प्रकारे नकळत पेनिसिलिनचा शोध लागला. 6. कोका कोला (Coca cola) एका फार्मासिस्टने डोकेदुखीवर उपचार करण्यासाठी एक औषध बनवण्यासाठी कोला नट आणि कोलाची पाने वापरत असे. यानंतर त्यांच्या कडून नकळतपणे या कोला नट आणि कोलाची पाने यांना कार्बोनेटेड पाण्यासह एकत्र केले. नंतर जेव्हा त्यांनी त्याची टेस्ट केली तेव्हा तो कोकाकोला म्हणून तयार झाला. कोलामुळेच त्याचे नाव कोका कोला पडले. 7. वियाग्रा (Viagra) वैज्ञानिक फिझरने आपल्या शरीरातील रक्तवाहिन्यांमधील वेदना कमी करण्यासाठी यूके 92480 नावाचे औषध तयार केले. परंतु हे औषध वेदनापासून आराम देण्यात यशस्वी झाले नाही. परंतु हे औषध पुरुषांची लैंगिक शक्ती वाढविण्यात खूप प्रभावी ठरले. अशा रीतीने बाजारात वियाग्रा हे औषध विक्रीसाठी आणले. अशारितीने वियाग्रा औषधाचा शोध लागला. 8. वेल्क्रो (Velcro) जेव्हा एका ट्रिपच्या वेळी स्विस इंजीनियर जॉर्जस डी मेस्ट्रलने त्यांच्या पँटला काही बियाणे चिटकलेले पाहिले. म्हणून त्यांना असे आढळले की हे बियाणे कोणत्याही लूपच्या आकाराच्या वस्तूला चिकटून असतात. आणि अशावेळी त्यांनी कृत्रिम (लूप्स) पळवाट तयार केली आणि परिणामी वेल्वेट आणि क्रोचेटच्या कॉम्बिनेशनाने वेल्क्रो तयार झाली. 9. प्रिंटर (Printer) सध्या कार्यालयीन कामकाज हे प्रिंटरशिवाय पूर्ण होतच नाही. याच प्रिंटरचा शोध ही नकळत लागला आहे. एका इंजिनिअरने चुकीने आपल्या पेनवर गरम आयरन ठेवले. काही वेळाने त्या पेनमधून शाई निघू लागली. ज्यानंतर त्यांनी इंक जेट प्रिंटरचा शोध लावला. 10. पोटॅटो चिप्स (Potato Chips) पोटॅटो चिप्स हे लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांच्या आवडीचे आहे. फेमस सॅन्क्सच्या यादीत याचे नाव एक नंबरवर असेल. 1853 मध्ये जॉर्ज क्रम नावाच्या एका शेफने आपल्या एका कस्टमरसाठी फ्रेंच फ्राय तयार करत होता. तेव्हा कस्टमरने सांगितले की फ्रेंच फ्राय थोडी पातळ आणि कुरकुरीत असावी.कस्टमरच्या हट्टापायी बटाट्याच्या चकत्या त्याने डीप फ्राय केल्या आणि वेफर्स तयार झाले. अशा प्रकारे फ्रेंच फ्रायच्या जागी पोटॅटो चिप्स तयार झाले. आज बर्‍याच लोकांची आवड असलेले पोटॅटो चिप्स हे ओळखले जाते.

