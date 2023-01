मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शेरा अंतिम समजू नका; सरकारकडून प्रशासनाला आदेश

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कुणाही मंत्र्याने तुमच्या अर्जावर मंजुरीचा शेरा मारला म्हणजे काम झाले असे समजू नका. निवेदन किंवा अर्जावरील सरकारचे हे शेरे तथा आदेश यापुढे प्रशासनाला बंधनकारक नसतील. हे आदेश नियमात बसतात की नाही हे तपासून प्रशासनच अंतिम निर्णय घेणार आहे. तसा शासन निर्णयच सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी जारी केला.(Do not take the Remark On File of Chief Minister Deputy Chief Minister as final)

दररोज हजारो लोक अर्ज, निवेदने आणि विनंती घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी येतात. या अर्जांवर मुख्यमंत्री आणि एकूणच मंत्रीही तिथल्या तिथे शेरा लिहितात. त्यानुसार प्रशासन निर्णय घेते, असे लोक मानतात. त्यास छेद देणारा हा शासन निर्णय जारी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.