मला चॅलेंज करु नका, अन्यथा मंडल आयोग...; मनोज जरांगेंचे भुजबळांना प्रत्युत्तर

मुंबई- तीन कोटी मराठा मुंबईत येतील असं म्हणाला होता, त्याचं काय झालं? मंडल आयोगाला चॅलेंज करायचं असेल करा असं आव्हान मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं होतं. यावर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. मराठ्यांची संख्या मोजण्यासाठी त्यांना पुलावर थांबायला सांगितलं होतं. ६४ किलोमीटरची रांग मराठ्यांची होती. एकूण २७ टक्के मराठा आले होते, असं ते म्हणाले.(Dont challenge me will challenge the Mandal Commission soon said Manoj Jarang to chhagan Bhujbal)

सामान्य ओबीसींना माझी विनंती आहे की त्यांनी छगन भुजबळ यांना समजावून सांगावं. मला चॅलेंज देऊ नका? नाहीतर गोरगरीब ओबीसींचे नुकसान होईल. त्यांनी काड्या करण्याचं थांबवावं. अन्यथा मी शंभर टक्के मंडल आयोगाला चॅलेंज करेन. मंडय आयोगाचा अहवाल अद्याप स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना थांबायला सांगा अन्यथा मी कोर्टात चॅलेंज करणार आहे. मी लवकरच वकिलांची बैठक घेणार आहे, असं जरांगे म्हणाले.