Eknath Shinde : आधी अपात्रतेचा निकाल येऊ दिला, मग नार्वेकरांचा गेम केला; एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी

दक्षिण मुंबई मतदारसंघात कुणाचं प्राबल्य?

दक्षिण मध्य मुंबई मतदारसंघ म्हणजे आताचे खासदार राहुल शेवाळे जिथून निवडून आलेत तो मतदारसंघ. चेंबूर, धारावी, सायन-कोळीवाडा, वडाळा, माहीम आणि अणुशक्तीनगर हे विधानसभा मतदारसंघ येतात ते दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघात. (Who is dominant in South Mumbai Constituency?)