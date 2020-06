मोठी बातमी ! अकरावी प्रवेश प्रक्रिया 31 ऑगस्टपूर्वी; अंतिम वर्षाचा निर्णय 'या' दिवशी 

सोलापूर : लॉकडाउनमुळे दहावी-बारावीचे निकाल अद्याप जाहीर झाले नाहीत. मात्र, जुलैअखेर निकाल जाहीर होणार असून 1 ते 31 ऑगस्टपर्यंत अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर 1 सप्टेंबरपासून प्रथम वर्षाचे अध्यापन सुरु केले जाईल, असे पुणे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार द्वितीय, तृतीय व अन्य वर्षाच्या अध्यापनास 1 ऑगस्टपासून सुरवात होणार आहे, असे परिपत्रक पुणे विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पाठविले आहे. कोविड-19 च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडील उपलब्ध साधनांचा अंदाज घेऊन ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षणाचे धडे दिले जाणार आहेत. त्याअनुषंगाने शिक्षक, प्राध्यापकांनी ई-कन्टेन्ट तयार करावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले असून प्राथमिक व माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांचे एक हजार तासांचा अभ्यासक्रम तयारही झाला आहे. कुडल, गुगल क्‍लासरूम, लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिमचा वापर करुन शिक्षण चालू ठेवावे असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी, सर्व महाविद्यालयांनी त्यांचा आराखडा 1 ऑगस्टपूर्वी सादर करावा, असे विद्यापीठांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, प्रतिबंधित क्षेत्रातील महाविद्यालये आणि तेथील प्राध्यापकांकडून अर्ज भरून घेऊन त्यांना वर्क फ्रॉम होमची सोय करुन द्यावी, असेही विद्यापीठांनी सांगितले आहे. तर सत्राच्या पहिल्या दिवशी हजेरी पत्रकावर संबंधित प्राध्यापकांना स्वाक्षरी करणे बंधनकारक करु नये, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. दरम्यान, अंतिम वर्षातील परीक्षा रद्द झाल्याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे मंगळवारी (ता. 16) पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्याची शक्‍यता आहे.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय पुढील आठवड्यात राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा रद्दचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, राज्यपालांनी त्यास आव्हान देत कुलपती म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदीनुसार आपण निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले. परंतु, त्यांनी अद्याप निर्णय जाहीर न केल्याने विद्यार्थी संभ्रमात असून त्यांची आक्रमकता वाढू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा अंतिम निर्णय स्पष्ट करतील, असा विश्‍वास आहे. सरकार विद्यार्थ्यांच्या पाठिशी असून विद्यार्थ्यांना अपेक्षित निर्णय घेईल, अशी ग्वाही उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. विद्यापीठांनी महाविद्यालयांना दिले निर्देश 1 ऑगस्टपूर्वी महाविद्यालयांनी तयार करावा अध्यापनाचा स्वतंत्र आराखडा

'मिशन बिगीन अगेन'च्या पार्श्‍वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोग व महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार 1 सप्टेंबरपासून प्रथम वर्षाचे अध्यापन होणार सुरु

द्वितीय, तृतीय वर्षाच्या अध्यापनास 1 ऑगस्टपासून सुरवात; विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन व ऑफलाइन दिले जाणार शिक्षण

प्राध्यापकांनी ई-कन्टेंट तयार करावा अन्‌ जूनचा उत्तरार्ध जूलैमध्ये घ्यावा

विद्यार्थ्यांकडील उपलब्ध साधने तर महाविद्यालयांकडील तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करुन तयार करावा अध्यापनाचा आराखडा

