ब्रेकिंग! कारखानदारी अडीचणीत, 50 लाख टन साखर निर्यात करा; नॅशनल फेडरेशनचा पंतप्रधानांना प्रस्ताव 

सोलापूर : सोलापूर : लॉकडाउनमुळे राज्यात सद्यस्थितीत 132 लाख मे.टनाहून अधिक साखर शिल्लक असून त्याचा खप खूपच कमी झाला आहे. पुढच्या वर्षीही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर साखर उत्पादित होणार असल्याने कारखानदारी कोलमडणार आहे. त्यामुळे कारखानदारीला अडचणीत बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात अनुदानाची योजना यंदाही कायम ठेवून 1 ऑक्‍टोबरपासून 50 लाख मे. टन साखर निर्यात करावी, असा प्रस्ताव नॅशनल फेडरेशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविला आहे.

यंदा पाऊस मोठ्या प्रमाणावर होणार असल्याने आता ऊस लागवडीत वाढ होत आहे. आगामी गाळप हंगामात साखरेचे उत्पादनही वाढेल, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कारखान्यांसमोरील अडचणीत मोठी वाढ झाली असून शिल्लक साखर विकत नसल्याने एफआरपी देणे अडचणीचे झाले आहे. कारखान्यांमधील कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचे उद्दिष्टे वाढवून द्यावे आणि कारखानदारांना एक हजार 40 रुपयांप्रमाणेच अनुदान द्यावे, असेही म्हटले आहे. परंतु, त्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप काही निर्णय घेतला नसल्याने कारखानदारांची चिंता वाढली आहे. प्रस्तावाबाबत केंद्राची सकारात्मकता

राज्यात सप्टेंबर 2020 पर्यंत तब्बल 115 लाख मे.टन साखर शिल्लक राहणार असून पुढील वर्षीही मोठ्या प्रमाणावर साखर उत्पादित होणार आहे. त्यामुळे यावर्षी 50 लाख मे.टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविला आहे. तो प्रस्ताव अन्न मंत्रालयाकडून पडताळणी होऊन पंतप्रधान कार्यालयास पाठविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र, अनुदान किती मिळेल याबाबत स्पष्टता झाली नसून उद्दिष्टे वाढविल्याशिवाय कारखानदारी सावरणार नाही.

- प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक, नॅशनल फेडरेशन प्रस्तावातील ठळक बाबी... साखर निर्यात अन्‌ बफर स्टॉकचा कोटा वाढविण्याचा नॅशनल फेडरेशनचे पंतप्रधनांना दहा दिवसांपूर्वी प्रस्ताव

लॉकडाउनमुळे मागच्या वर्षीच्या 17.72 लाख मे.टनापैकी सव्वापाच लाख मे.टन साखर निर्यात झालेली नाही

सप्टेंबर 2020 पर्यंत राज्यात 115 लाख मे.टन साखर शिल्लक राहील: निर्यातीचा कोटा 50 लाख मे.टन करावा

तीन वर्षांपासून सुरु असलेली निर्यात अनुदानाची योजना यंदाही कायम ठेवावी: साखर कारखानदारी अडचणीत

प्रतिक्‍विंटल साखरेला केंद्र सरकारने द्यावे एक हजार 40 रुपयांचे निर्यात अनुदान

