लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपावर प्रसिद्ध उद्योगपती सज्जन जिंदल यांची प्रतिक्रिया, म्हणाले...

मुंबई- जे.एस.डब्लू ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदल (वय ६२) यांच्यावर एका मुंबईतील अविवाहित महिलेने गंभीर आरोप केले होते. याप्रकरणी सज्जन जिंदल यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे. जिंदल यांनी त्यांच्यावर महिलेने केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. (False and baseless Billionaire Sajjan Jindal reacts to FIR BY women)

मुंबईतील एका तीस वर्षीय महिलेने सज्जन जिंदल यांच्यावर बलात्काराचा आरोप केला होता. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. याप्रकरणी महिलेकडून बीकेसी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. १३ डिसेंबरला कलम ३७६ (बलात्कार), ३५४ (महिलेचा विनयभंग) आणि ५०६ (धमकी) याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.