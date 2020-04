‘संतुलन आयुर्वेद’तर्फे पाच लाखांची मदत

पुणे - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कार्ला येथील डॉ. बालाजी तांबे यांच्या ‘संतुलन आयुर्वेद’ तर्फे पंतप्रधान सहाय्यता निधीला पाच लाख रुपयांची मदत नुकतीच देण्यात आली. कोरोनाविरोध्दच्या लढ्यात सर्वसामान्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने हा निधी दिल्याची माहिती कार्यकारी संचालक सुनील तांबे यांनी दिली. तसेच ‘संतुलन आयुर्वेद’ तर्फे लोणावळा परिसरात बंदोबस्तावर असणाऱ्या पोलिसांना रोज जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप यासंदर्भात तांबे म्हणाले की, ‘आजच्या संकटाच्या काळात गरजूंच्या जेवणाच्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कार्ला व आसपासच्या गावातील नागरिकांना संतुलन आयुर्वेद तर्फे महिनाभर लागणारे दैनंदिन सामान आणि किराणा देण्यात आला आहे तसेच परिसरात तैनात असणाऱ्या पोलिसांचीही जेवणाची समस्या लक्षात घेऊन संतुलनच्या स्वयंसेवकांमार्फत रोज जेवण देण्यात येत आहे. या अडचणीच्या काळात अशा सर्वांची काळजी घेणे त्यांना मदत करणे ही आपली जबाबदारीच आहे.’ देशावरील व राज्यावरील संकटाच्या प्रसंगी ‘संतुलन आयुर्वेद’ तर्फे कायमच अशी मदत करण्यात येत असते. कोरोना लढ्यासाठी पंतप्रधान सहाय्यता निधीच्या बँक खात्यात ही मदत जमा करण्यात आली.

