डोळ्यादेखत जनावरे वाहत होती... बोटी उलटुन माणसं...

पुणे : संकट कोणतेही असो त्याचे चटके नेहमी मानवासह इतर घटकांना सोसावे लागतात. मग ते पुराचे असो किंवा दुष्काळाचे... गेल्यावर्षी सातारा, सांगली व कोल्हापूरमधील महापूराने जीवीत आणि आर्थिकहानी झाल्याचे आपण पाहिले. त्याआधी केरळमधील महापूरांने हाहाकार माजवला होता. आता कोरोनाचे संकट असतानाच आसाममध्ये महापुराने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. महाराष्ट्रातही कोरोनाचे संकट असताना दुबार पेरणीच्या संकटाचा सामना शेतकरी करत आहे. त्याआधी दुष्काळाशी तो दोन हात करत होता. अशी परिस्थिती कशामुळे निर्माण होती? यातून होणारे नुकसान टाळता येते का? याला नेमकं जबाबदार कोण? संकट आले की असे एक ना अनेक प्रश्‍न पडतात आणि त्याची उत्तरे शोधण्याचा जो तो आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न करतो. तज्ज्ञांचीही याबाबत वेगवेगळी मते आहेत.

अनेक ठिकाणी झालेली हानी पाहून पूर, महापूर असे शब्द ऐकले तरी मनात भिती वाटते. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात सांगली, सातारा, कोल्हापूर येथे महापूर आला होता. या महापुरात सात दिवस अनेकांची घरे पाण्यात होती. पुरामुळे सुमारे ६७ हजार हेक्टरवरील पीकं नष्ट झाली होती. या महापुरात डोळ्यांदेखत दारातील जनावरे वाहत गेल्याचे अनेकांनी पाहिली. बोट उलटून माणसं बेपत्ता होतानाचे एखाद्या चित्रपटातील चित्राप्रमाणे विश्‍वास न बसणारे वास्तव महाराष्ट्राने पाहिले. या जीवीत आणि आर्थिकहानी मोठ्याप्रमाणात झाली होती. कोल्हापुरात सुमारे तीन हजार ८१३ घरे पडली होती. अजुनही या आठवणी आल्या तरी अंगावर शहारे येतात. सह्याद्री पर्वतरांगेत विशेषत: कृष्णा खोऱ्यातील उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या परिसरात अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाल्याने पूराचे सर्व रेकॉर्डस मोडले होते. यात न भरुन येणारे नुकसान झाले होते.

CM Shri @sarbanandsonwal met people residing at a flood relief camp at Teok Rajabari HS School and took stock of relief measures.

Around 44,000 people are currently at 198 relief camps set up by the Assam Govt in various flood hit areas of the state. pic.twitter.com/bmTjVA1zFN