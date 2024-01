PM Modi News : तरुणांना साद, महिलांना आधार; मोदींच्या हस्ते महायुतीच्या प्रचाराची पायाभरणी

PM Modi News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (ता. १२) राज्याला ३० हजार ५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची भेट देतानाच आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराचीही पायाभरणी केली.

नाशिकमध्ये रोड शो, काळाराम मंदिरात दर्शन आणि त्यानंतर राष्ट्रीय युवा दिनाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून थेट तरुणांशी संवाद साधत त्यांनी मुंबईमध्ये विकास प्रकल्पांच्या उद्‍घाटनाचा बार उडवून दिला. (foundation of campaign of Mahayuti by hands of Modi news)