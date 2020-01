दाऊदचा सहकारी गँगस्टर एजाज लकडावाला मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात

मुंबई : कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदचा जवळचा मित्र व सहकारी एजाज लकडावालाला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. गेली अनेक वर्ष पोलिस त्याच्या मागावर होते. अखेर सापळा रचून मुंबई पोलिसांनी त्याला पाटणा विमानतळावरू अटक केली. 21 जानेवारीपर्यंत एजाज पोलिस कोठडीत असेल.

2003 मध्ये बँकॉकमध्ये झालेल्या एका हल्ल्यात एजाजचा मृत्यू झाल्याची अफवा पसरली होती. मात्र, तसे नसून तो वेश व देश बदलून राहात होता. गेले काही दिवस तो कॅनडामध्ये राहात होता. त्याच्याविरूद्ध मुंबई, दिल्ली व महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हत्या, खंडणी व या सारखे अनेक प्रकारचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.

Gangster Ejaz Lakdawala who was arrested from Patna by Mumbai Police's anti extortion cell, and has been remanded to police custody till January 21 by Court pic.twitter.com/Ksku3wOHda

