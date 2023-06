Congress: पटोलेंच्या 'त्या' आदेशाला थेट दिल्लीतून स्थगिती; प्रदेशाध्यक्ष पदाचे स्थान डळमळीत

By

गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. अशातच पक्षात नेत्यांच्या नाराजीमुळे पटोले यांचे पद जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अशातच त्यांनी दिलेल्या एका अधिकाऱ्यावरील कारवाईच्या आदेशाला दिल्लीतून थेट स्थिगिती देण्यात आली आहे. (General Secretary K. C. Venugopal suspended the order to relieve state president Nana Patole congress )

चंद्रपूर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष देवतळेंच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यात आली आहे. महासचिव वेणुगोपाल यांनी पटोलेंचा निर्णय रोखला आहे. जिल्हाध्यक्ष पदावरुन हटवल्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे.(Latest Marathi News)

काय आहे प्रकरण?

एप्रिल महिन्यात झालेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत भाजपा जिल्हाध्यक्षाशी हातमिळवणी करून स्वतंत्र पॅनल उभे केले. निवडणुक निकालानंतर भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे व काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे यांनी एकत्र आनंदोत्सव साजरा करित गुलाल उधळीत ढोल ताशाच्या तालावर नृत्य केले होते. देवतळेंचा भाजप जिल्हाध्यक्षांसोबतचा नृत्याविष्कार बघून प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यांना जिल्हाध्यक्ष पदावरून तत्काळ कार्यमुक्त केले. (Latest Marathi News)

त्यानंतर लगेच राजुराचे आमदार सुभाष धोटे यांची चंद्रपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसच्या प्रभारी जिल्हाध्यक्ष पदी नियुक्ती केली.

दरम्यान अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव के.सी.वेणुगोपाल यांनी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या कार्यमुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचा दावा कार्यमुक्त जिल्हाध्यक्ष देवतळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय काँग्रेस समितीकडून आपल्याला स्थगितीचे पत्र देखील मिळाले आहे असे देवतळे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलतांना सांगितले.(Latest Marathi News)

आमदार सुभाष धोटे यांचेशी संपर्क साधला असता चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस समितीचा प्रभारी जिल्हाध्यक्ष मीच आहे असा दावा त्यांनी केला. देवतळे यांच्यासंदर्भातील बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर त्यांना विचारणा केली तेव्हा प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी प्रभारी जिल्हाध्यक्ष तुम्हीच आहात अशी माहिती दिल्यचे आमदार धोटे यांनी सांगितले.

प्रकाश देवतळे सलग नऊ वर्षे ग्रामीण काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष होते. देवतळे माजी मंत्री तथा ब्रम्हपुरीचे आमदार विजय वडेट्टीवार गटाचे आहेत. वडेट्टीवार यांच्या आशिर्वादामुळेच देवतळे सलग नऊ वर्षे जिल्हाध्यक्ष होते. आता प्रभारी जिल्हाध्यक्ष पदी राजुराचे आमदार धोटे यांच्या नियुक्तीनंतर पुन्हा देवतळे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष पदासाठी हालचाली करित आहेत.(Latest Marathi News)