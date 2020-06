विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज ! शिक्षणमंत्री म्हणाल्या दहावी-बारावीचा निकाल या 'दिवशी' लागेल

सोलापूर : दरवर्षी मे महिन्यात लागणारा दहावी-बारावीचे निकाल यंदा लॉकडाऊनमध्ये अडकले. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर आता उत्तरपतत्रिका तपासणीचे काम युध्दपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. दहावीच्या 40-45 टक्के तर बारावीच्या 65 टक्के उत्तरपत्रीका तपासून पूर्ण झाल्या आहेत. यावर्षी दहावीचा निकाल 20 ते 30 जुलैपर्यंत तर बारावीचा निकाल 5 ते 14 जुलैदरम्यान जाहीर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. देशातील कोरोनाचा विषाणू हद्दपार करण्यासाठी 22 मार्चपासून चार वेळा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. आता पाचव्या लॉकडाउनची मुदत 30 जूनपर्यंत आहे. तरीही राज्यातील रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांची (पहिली ते दहावी) घंटा कधी वाजणार हे अद्याप निश्चीत झालेले नाही. शाळा सुरु करण्यापूर्वी अन्य राज्यांमधील स्थितीची माहिती घेतली जात आहे. तरीही 15 जूनपासून शाळा सुरु करता येतील का, प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून अन्य ठिकाणी विशेषकरून ग्रामीण भागातील शाळा मोकळ्या मैदानात दोन-तीन सत्रात भरवणे शक्य आहे का, यावर शनिवारी (ता. 6) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शाळा कधीपासून सुरु होतील हे सोमवारी (ता. 8) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर पदवी व पदव्युत्तर महाविद्यालये 1 सप्टेंबरपासून सुरु केली जातील, असेही नियोजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबतीत विद्यापीठांना मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच दिल्या आहेत. मंत्री गायकवाड म्हणाल्या... लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर 14 मेपासून उत्तरपत्रिका तपासणीला आला वेग

आतापर्यंत बारावीच्या एकूण उत्तरपत्रिकांची पैकी सुमारे 60 टक्के तर दहावीच्या एकूण उत्तरपत्रिकांची पैकी 40 टक्के उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम पूर्ण

कोरोनाच्या संसर्गामुळे खबरदारी म्हणून स्टाफ कमी ठेवला आहे; तर दुसरीकडे मुंबई, पुणे, सोलापूरसह अन्य भागांमध्ये संसर्ग वाढत असल्याने त्या ठिकाणी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले आहे

बारावीचा निकाल सर्वप्रथम 14 जुलैपर्यंत तर दहावीचा निकाल 30 जुलैपर्यंत जाहीर होईल

निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल; काही फेऱ्या कमी करून ऑगस्टअखेर प्रवेश प्रक्रिया संपविण्याचे नियोजन 'बारावी'चे वर्ग लवकर सुरु करण्याचे नियोजन कोरोनाचा संसर्ग राज्यात दिवसेंदिवस वाढतच असून दररोज सरासरी अडीच हजार रुग्णांची भर पडत आहे. तरीही जून महिन्यातील कोरोनाची स्थिती पाहून दुपारी किव्हा सकाळच्या सत्रात बारावीचे वर्ग 15 जूनपासून सुरु करण्याचे नियोजन केले जात आहे. आगामी वर्षातील विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम परीक्षेपूर्वी पूर्ण व्हावा या हेतूने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व ऑफलाईन शिक्षणाचे धडे दिले जाणार आहेत. दहावीच्या निकालानंतर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर 1 ते 15 सप्टेंबर दरम्यान या विद्यार्थ्यांचे कॉलेज सुरू करण्याचेही नियोजन झाल्याचे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. जुलैपर्यंत निकाल तर 1 ऑगस्टपासून प्रवेशास प्रारंभ कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या हेतूने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे दहावीच्या अनेक विषयांच्या उत्तरपत्रिका अडकून पडल्या होत्या. 14 मे पासून उत्तरपत्रिका तपासण्यास सुरुवात झाली आहे. बारावीच्या आणि दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासून पूर्ण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. बारावीचा निकाल 14 जुलैपर्यंत तर दहावीचा निकाल 30 जुलैपर्यंत लावला जाईल. 1 ऑगस्टपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे नियोजन झाले आहे. - वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री

Web Title: Good news for students The Education Minister said that the results of class X-XII will be available on this day