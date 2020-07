मोठी बातमी - राज्यात ८ जुलैपासून हॉटेल्स आणि लॉज होणार सुरु, सरकारने दिली सशर्त परवानगी

मुंबई : राज्यातील हॉटेल व्यवसायाबाबत मोठी बातमी समोर येतेय. महाराष्ट्रातील लॉज आणि हॉटेल्स सुरु करण्यास महाराष्ट्र राज्य सरकारने सशर्त परवानगी दिली आहे. राज्यात येत्या बुधवारपासून म्हणजेच ८ जुलैपासून हॉटेल्स आणि लॉज सुरु होणार आहेत.

दरम्यान मुंबई, मुंबई MMR, पुणे, नागपूर, औरंगाबादमधील कंटेनमेंट झोन वगळता लॉज आणि हॉटेल्स सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीत आता गेस्ट रूम, लॉज आणि हॉटेल मालकांना ३३% क्षमतेने सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान हॉटेल आणि लॉज जरी सुरु होणार असलेत तरीही राज्यातील रेस्टॉरंट अद्याप सुरु होणार नाहीयेत.

Hotels and other entities providing accommodation services including lodges, guest houses outside containment zones, with restricted entry will be allowed from 8th July. These establishments will operate at 33% capacity and certain conditions: Maharashtra Government pic.twitter.com/pGAMOa42Mz