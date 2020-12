शाळांची घंटा वाजवणारे शिपाई काका आता नसणार! शिपाईपदे रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील शिपायांची पदे रद्द केली आहेत. यापुढे राज्यातील शाळांमध्ये शिपायी पदाची भरती होणार नाही असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे साधारण 52 हजार शिपायांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांपासून ते शिपायांपर्यंतच्या व्यक्तींचे विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत मोठे योगदान असते. परंतु येत्या काळात राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये असलेली शिपायांची पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयामुळे राज्यातील 52 हजार शिपायांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. Governments decision to abolish peonage at school in state

