हिरेन प्रकरण : सचिन वाझेंचा गुन्ह्यातील सहभाग उघड, मुख्य सुत्रधाराला लवकरच शोधून काढू - एटीएस

व्यापारी मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात एपीआय सचिन वाझे यांचा गुन्ह्यातील तपास उघड झाला आहे. त्याचबरोबर या कटामागील मुख्य सुत्रधार कोण आहे, हे लवकरच शोधून काढू असा दावा महाराष्ट्र दहशतवादी पथकाने (ATS) केला आहे. यासाठी वाझे यांची एनआयए कोठडीतून एटीएस कोठडी मिळवण्यासाठी अर्ज करणार असल्याचे एटीएस प्रमुख जयजीत सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.



एटीएस प्रमुख म्हणाले, मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांच्या जबाबावरुन एटीएसने याप्रकरणी हत्या, पुरावे नष्ट करणे, कट रचणे व संगनमत करुन हत्या करणे याचा गुन्हा नोंदवला. मात्र, तपासादरम्यान घटनास्थळी कोणताही पुरावा सापडला नव्हता. तपास अधिकाऱ्यांनी मृत मनसुख हिरेन यांच्या शरिरावरील पुराव्यांअधारे तपास सुरु केला. गुन्हा दाखल झाल्यांतर दुसऱ्याच दिवशी सचिन वाझे यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. यावेळी वाझे यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. स्कॉर्पियो कार कधीही आपल्या ताब्यात नव्हती तसेच मृत हिरेन यांच्याशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. पण एटीएसच्या तपासात वाझे यांचा जबाब खोटा असल्याचं स्पष्ट झालं. दरम्यान, एटीएसनं एफआयआरमध्ये नोंद असलेल्या सीमकार्डचा शोध लावला. सचिन वाझेंच्या सांगण्यावरुन नरेश गौर या बुकीने हे सीमकार्ड गुजरातच्या एका कंपनीच्या नावाने खरेदी केले. त्यानंतर वाझे यांच्या सांगण्यावरुन गौर याने हे सीमकार्ड आरोपी विनायक शिंदे याच्याकडे दिल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पण्ण झाले. त्यानंतर २१ मार्च रोजी शिंदे याला अटक करण्यात आली. विनायक शिंदे याला २००७ मध्ये वर्सोवा येथे झालेल्या लखनभैया बनवाट एन्काऊंटरमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. पण मार्च २०२० मध्ये तो कोविडच्या साथीच्या काळात पॅरोलवर बाहेर आला आणि या दरम्यान त्याने हा गुन्हा केला. शिंदे याने या सीमकार्डचा वापर करुन हिरेन यांना बोलावून घेतलं त्यामुळे त्याचा हिरेन यांच्या हत्येमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. हिरेन हत्या प्रकरणात वोल्व्हो कार जप्त आरोपी गौर याच्याकडून मागवलेल्या १४ सीमकार्डपैकी काही सीमकार्ड विनायक शिंदे याच्याकडे देण्यात आले होते. त्यानंतर शिंदे याने हे सीमकार्ड इतरांना देऊन त्याचा गुन्ह्यात वापर केल्याचे तपासात निष्पण्ण झाले. यांपैकी काही सीमकार्ड आरोपीने निष्ट केले, असंही एटीएसनं सांगितंल. दरम्यान, अटक आरोपी आणि संशयीत आरोपी यांच्या जबाबानुसार एटीएसचे पथक दीव-दमण येथे जाऊन तपास केला. यामध्ये पथकाने गुन्ह्यात वापरलेली वोल्वो गाडी जप्त केली असून हे पथक आज पुन्हा परतलं आहे. वाझेंच्या कोठडीसाठी एनआयए कोर्टात अर्ज करणार या प्रकरणाच्या अधिक तपासासाठी एनआयए कोर्टात २५ मार्च रोजी अर्ज करण्यात येणार आहे. याद्वारे वाझेंचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. वाझेंचा ताबा घेतल्यांतर या गुन्ह्याच्या मुळाशी जाऊन संपूर्ण काट उघडकीस आणू असा विश्वास यावेळी एटीएस प्रमुखांनी व्यक्त केला. एटीएसकडून याप्रकरणाचा अहोरात्र तपास सुरु असून मुख्य सुत्रधारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचंही त्यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.



