मुंबई - महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाला राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी दिल्ली काय ते ठरवेल असे सूचित केले असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी स्वत: संपर्क साधल्याचे समजते. ‘हा दूरध्वनी झाले गेले विसरून जा आणि प्रलंबित निर्णय मार्गी लावा’ या विनंतीसाठी होता की कोरोनासंबंधातील कामासाठी याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: विनंती केली तर त्यांना आमदार केले जाईल असे भाजपमधील एका गटातर्फे सांगितले जात असले तरी दैनिक सामनातून होणाऱ्या अनुचित टीकेमुळे केंद्र सरकार अजूनही नाराज असून होकारार्थी निर्णयाची सुतराम शक्यता नसल्याचा काहींचा दावा आहे. शिवसेनेतील एका वरिष्ठ नेत्याने सत्तेत असतानाही आमच्या नशिबी संघर्ष लिहिला असल्याची कडवट प्रतिक्रिया दिली. राज्यपाल मंत्रिमंडळाचा ठराव नाकारतील हे गृहीत धरून महाविकास आघाडीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी चालवली आहे, मात्र २६ मे पर्यंत यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली न करता राज्यपालांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायला हवी असे आघाडीशी संबंधित एका ज्येष्ठ नेत्याने सुचविले आहे. आपण न्यायालयात गेल्यास आम्ही तर मान्यता देणार होतो घाई कशाला केली अशी भूमिका केंद्र घेईल अशी भीतीही व्यक्त केली जाते आहे. आमदारकी बहाल केली नाही तर लगेच पुन्हा दुसऱ्या दिवशी पाठिंब्याचे पत्र देवून ठाकरेंचा मंत्रिमंडळासह शपथविधी होवू शकतो. मात्र पंजाब न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार ते शक्य नाही असेही बोलले जाते तर त्या निर्णयाची पार्श्वभूमी वेगळी होती तो नियम येथे लागू होवू शकत नाही, अशीही दुसरी बाजू मांडली जात आहे.राज्यपाल कोशियारी यांना ठाकरे यांच्या आमदारकीसंबंधातला निर्णय घेण्यासाठी अद्याप १५ दिवस आहेत. मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारणे हे तसे बंधनकारक असले तरी हा निर्णय त्यांनी किती दिवसात स्वीकारावा लागेल याविषयी कोणतीही तरतूद नाही असे कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले. या आधी याच रिक्तपदासाठी केलेली आदिती नलावडे, शिवाजी गर्जे यांची शिफारस राज्यपालांनी नाकारली होती.

