डेल्टा प्लस व्हेरियंटबाबत सध्या चिंतेचं कारण नाही - राजेश टोपे

मुंबई : राज्यात डेल्टा प्लस व्हेरियंटचा आजवर मर्यादित संसर्ग झाल्याचे आढळून आले आहे. तसेच या व्हेरियंटबाबत ठोस अशी शास्त्रीय माहिती उपलब्ध नाही, केवळ याबाबत तर्कवितर्कच लढवले जात आहेत. त्यामुळे डेल्टा प्लस व्हेरियंटबाबत जास्त चिंता करण्याचं कारण नाही, असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. (Infection of Delta Plus variant is limited so there is no reason to worry says Rajesh Tope)

मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना टोपे म्हणाले, "आरोग्य विभागाला अनेक लोक सहकार्य करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे मी अशांना मुद्दाम आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की आपल्यासमोर अधिकाधिक टेस्टिंग आणि लसीकरणाचं आव्हानं आहे. पण कोविडच्या नियमांचं सर्वांनी कसोशीन पालनं करणं कुठल्याही परिस्थितीत गरजेचं आहे. सर्व जिल्ह्यांना आपण आता तिसऱ्या टप्प्यात आणलं आहे. त्यांमुळे सर्वांना या टप्पातील निर्बंध लागू आहेत, आता सर्वांनी हे निर्बंध पाळले पाहिजेत. यासाठी प्रशासनानेही याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे."

डेल्टा प्लस व्हेरियंटच्या गुणधर्माबाबत अद्याप स्पष्टता नाही - टोपे

डेल्टा प्लसच्या संदर्भात दर महिन्याला प्रत्येक जिल्ह्यातून आपण शंभर सॅम्पल घेतो. प्रत्येक जिल्ह्यातून आठवड्याला २५ सॅम्पल्स घेतो. अशा प्रकारे प्रतिमहिना आपण डेल्टा प्लसच्या सॅम्पलचं व्होल जिनॉमिक सिक्वेंसिंग करतो. हे व्होल जिनोमिंग सिक्वेंसिंग आजपर्यंत ४,००० लोकांचं झालं आहे. त्यामध्ये २१ लोक डेल्टा प्लस पॉझिटिव्ह सापडले यांपैकी एकाचाच मृ्त्यू झाला आहे. तर बाकीचे सर्वजण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत. त्यामुळे डेल्टा प्लस व्हेरियंटवरुन चिंता करण्याची परिस्थिती नाही. डेल्टा प्लसच्या गुणधर्माविषयी किंवा त्याच्या नेचरविषयी अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही. याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जातात. परंतू आपल्या हाती असलेल्या सध्याच्या आकडेवारीच्या डेटाप्रमाणं ज्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. तो मृत्यूही फक्त डेल्टा प्लसमुळं झाल्याचं म्हणता येणारन नाही. कारण या मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं वय ८० वर्षे होतं. तसेच त्याला इतरही गंभीर स्वरुपाचे आजार होते. डेल्टा प्लसचे देशात ४८ केसेस आहेत. त्यामुळे डेल्टा प्लसच्या संदर्भात याक्षणी अधिक चिंता करण्याची गरज नाही. पण सध्या कोविडच्या नियमांचं योग्य प्रकारे पालनं करणं अत्यंत गरजेचं आहे, असंही आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितलं.