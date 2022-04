नवहिंदू ओवैसी आणि खऱ्या ओवैसीच्या माध्यमातून दंगली घडवायचा डाव - राऊत

नाशिक : कोल्हापूरमध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा पोटनिवडणुकीत विजय झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर भोंग्यांवरुन राजकारण करणाऱ्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शेलक्या शब्दात टीका केली आहे. (Intrigue to create riots through neo Hindu Owaisi and real Owaisi says Sanjay Raut)

राऊत म्हणाले, "भाजप निराशा आणि वैफल्यानं ग्रासला आहे. सत्ता येत नाही, आमदार फुटत नाही. अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करुनही लोक त्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळं त्यांची योजना मशिदीसमोर भोंगे लाऊन तणाव निर्माण करायचा. यासाठी त्यांनी काहींना सुपाऱ्या दिल्या आहेत. नवहिंदू ओवैसी आणि खरा ओवैसी यांच्यामाध्यमातून महाराष्ट्रात दंगडी घडवायच्या. दंगली घडवल्यानंतर राजभवनातून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावावर केंद्राला अहवाल पाठवून राष्ट्रपती राजवट लावायचा प्रयत्न करायचा अशा प्रकारचं कुटील कारस्थान महाराष्ट्रात सुरु आहे"

आज हनुमान जयंती आहे, रामनवमी होऊन गेली. दोन्ही धार्मिक सण आपण महाराष्ट्रात शांतपणे साजरं करतोय. यापूर्वी रामनवमीला कधी दंगली झाल्या नव्हत्या. भविष्यात विधानसभा निवडणुका आहेत, इथलं सामाजिक ऐक्य बिघडवायचं हे रामनवमीनिमत्त काही जणांनी घडवलं. हिंजाबचा मुद्दा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत संपल्यावर हे नवे मुद्दे आले. हनुमान चालिसा पोथ्या घेऊन वाचणारे मी बघितले. एवढचं चालिसावर प्रेम आहे तर ते तोंडपाठ असायला हवं. यांच्यापैकी अनेकांना राष्ट्रगीत आणि वंदेमातरम म्हणता येत नाही, त्यांना हनुमान चालिसा काय येणार, अशा शब्दांत राऊत यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.