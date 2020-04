जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, हम दिए नही जलाएंगे...

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (रविवार) देशवासियांना दिवा पेटविण्याचे आवाहन केल्यानंतर विविध स्तरातून याला विरोध होत आहे. आता राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हम दिए नही जलाएंगे असे लिहित हम अंधेरेको उजालेसे काटेंगे असे म्हटले आहे. हम दिए नही जलाएंगे.... pic.twitter.com/oJX0ATH2db — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 4, 2020 कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशात सध्या 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरु आहे. एक दिवसाच्या लॉकडाऊनवेळी मोदी नागरिकांनी टाळी, थाळी वाजविण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत नागरिक थाळ्या वाजवत रस्त्यावर उतरले होते. आता मोदींनी कोरोना अंधकार दूर करण्यासाठी आज रात्री 9 वाजता घरातील विद्युत दिवे बंद करून 9 मिनिटे दिवे लावण्याचे आवाहन केले आहे. मोदींच्या या आवाहनानंतर विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे. दिवा लावून कोरोना विषाणू नष्ट होणार का, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. याविषयी व्हिडिओ ट्विट करताना आव्हाड यांनी म्हटले आहे, की तानाशाह आके जाऐंगे, लेकिन हम दिये नही जलाएंगे. हम अंधरेको उजालेसे काटेंगे. हम भिड नही जुटाएंगे. हम दवाई बाटते जाएंगे, रोटी खिलाते जाएंगे, हम प्यार बाटते जाएंगे, हम जिम्मेदारी भी निभाएंगे. हम इमेज नही बनाएंगे, हम नया भारत बनाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे.

