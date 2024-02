Law News: पती आईला वेळ देतो, पैसे देतो ही कौटुंबिक हिंसा नाही; कोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळली

मुंबई- पती आपल्या आईला वेळ आणि पैसे देतो ही कौटुंबिक हिंसा असू शकत नाही अशी महत्त्वाची टिप्पणी मुंबई सत्र न्यायालयाने केली आहे. पती त्याच्या आईसोबत वेळ घालवतो, तसेच पैसे देत असतो असं म्हणत एका महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. कोर्टाने याप्रकरणी सुनावणी करत याचिका फेटाळून लावली आहे. (Law News Husband Giving Time Money To Mother Is Not Domestic Violence said sessions court in Mumbai To Woman)

सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती ( दिंडोशी कोर्ट) अशिष अयाचित यांनी याचिकेवर सुनावणी करत निर्णय दिला. या प्रकरणात कौंटुबिक हिंसा होत आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. महिला मंत्रालयात सहाय्यक म्हणून काम करते. महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयात महिलांचे कौंटुबिक हिंसेपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. नुकसानभरपाई मिळण्याची महिलेने मागणी केली होती.