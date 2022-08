BJP: शिवसेनेवर भाजपची कुरघोडी, बाळासाहेब ठाकरेंची आयडिया राज्यभरात राबवणार

शिवसेनेला फोडल्यानंतर आता भाजप सेनेची मोहीम सुद्धा हायजॅक करण्याच्या तयारीत आहे. शिवसेनेने राबवलेली ‘गाव तेथे शाखा’ ही मोहीम निवडणुकांमध्ये चांगलीच गाजली होती. आता भाजप सुद्धा गाव तिथे शाखा मोहीम राबवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.(like shiv sena bjp will also set up sakha in villages all maharashtra)

गाव तिथे शाखा या शिवसेनेच्या मोहिमेच्या माध्यमातून एकेकाळी शिवसेनेने तुफान यशाचे शिखर गाठले होते. पण आता भाजपनेही शिवसेनेच्या या यशाचा कित्ता गिरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या काळात भाजपने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात किमान दोन शाखा सुरू करण्याचा निर्धार केला आहे. युवकांनी राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलावा, असा या मोहिमेमागचा उद्देश आहे.

एकिकडे मुंबई महापालिका निवडणुकीची चर्चा सुरू असतानाच भाजपच्या या नव्या डावाची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. गावातील युवकांना आकर्षित करुन गाव आणि शहरातील प्रत्येक घरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या योजनांचा तपशील पोहोचवण्याचे काम गाव तिथे शाखा या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. राष्ट्रउभारणीसाठी युवकांना जोडणे हा शाखेचा प्रमुख उद्देश असणार आहे. यासाठीही भाजपने नियोजनाची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती आहे.