मुंबई : राष्ट्रीय समाज पक्ष आता भाजप प्रणित एनडीएतून बाहेर पडला असून एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी माध्यमांशी बोलताना ही घोषणा केली. त्यामुळं एनडीएतून आणखी एक पक्ष वगळला गेल्यानं राज्यात एनडीएची ताकद कमी होऊ शकते. (Mahadev Jankar RSP out of NDA fighting on all 543 seats in India)

जानकरांनी काय म्हटलं?

महादेव जानकर म्हणाले, "आत्ता सध्याला आम्ही स्वबळाचा नारा देत आहोत. ५४३ लोकसभेच्या जागांसाठी आम्ही तयारी करतो आहोत, सर्वच ठिकाणी आम्हाला उमदेवार मिळतील असंही नाही. पण आम्ही 'एनडीए'सोबतही नाही आणि 'इंडिया'सोबतही नाही. लोकांना आणि कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करणं आणि राज्यातील लोकसभेच्या ४८ जागांची तयारी करा हेच मी आज कार्यकर्त्यांना सांगतो आहे"