महाराष्ट्राने साखरनिर्मितीत उत्तर प्रदेशला टाकले मागे

सोमेश्वरनगर : देशात सुरू असलेल्या ५०३ साखर कारखान्यांनी चालू हंगामात मार्चअखेर २७७ लाख टन साखरनिर्मिती केली आहे. यामध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा १०० लाख टनांचा वाटा आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशास (९३ लाख टन) मागे टाकले आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत देशातील साखरनिर्मितीचा आकडा तब्बल ४४ लाख ४३ हजार टनांनी जादा आहे. देशाची साखरनिर्मिती या हंगामात तीनशे लाख टनांच्या पुढे जाणार, हेही निश्चित झाले आहे. हेही वाचा - पुणे विद्यापीठातील विशेष प्राध्यापकांची नियुक्ती रद्द करा; कुलगुरूंकडे मागणी देशात चालू हंगामात अजूनही २११ कारखाने सुरू असल्याने केंद्र सरकारने व्यक्त केलेला ३०२ लाख टनांचा अंदाजही ओलांडला जाईल, अशी शक्यता आहे. एकट्या महाराष्ट्रात मार्चअखेर ९६१ लाख टन उसाचे गाळप होऊन १०० लाख ४७ हजार टन गाळप झाले आहे. यापूर्वी राज्यात सन २०१७- १८ मध्ये ९५४ लाख टनांचे सर्वाधिक गाळप झाले होते. राज्यातील ११३ कारखाने बंद झाले असले; तरी अद्यापही ७६ साखर कारखाने सुरू आहेत. मागील वर्षी मार्चअखेर २८ चालू होते. अखिल भारतीय साखर कारखाना महासंघाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार (इस्मा) उत्तर प्रदेशातील १२० कारखान्यांनी ९३ लाख ७१ हजार टन साखर तयार केली असून, अजून ८१ कारखाने सुरू आहेत. मागील हंगामाच्या तुलनेत वीस लाख टनांनी राज्याचे उत्पादन घटणार, असा अंदाज आहे. तर, कर्नाटक या तिसऱ्या क्रमांकाच्या राज्यात ६६ साखर कारखान्यांनी ४१ लाख ३९ हजार टन साखर तयार केली आहे. कर्नाटकचा हंगाम संपल्यात जमा आहे. कर्नाटकचे उत्पादन नऊ लाख टनांनी वाढणार आहे. तर, गुजरातमधील पंधरा कारखान्यांपैकी पाच बंद झाले आहेत. मागील वर्षाइतकेच ९ लाख १५ हजार टनांची साखरनिर्मिती केली आहे. तर, तमिळनाडूतील २६ कारखान्यांनी ५ लाख टन साखरनिर्मिती केली आहे. आंध्रप्रदेश, तेलंगण, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि ओरिसा येथील कारखान्यांनी मिळून २७ लाख ७७ हजार टन साखरनिर्मिती केली आहे. आनंद की संकट- अनेक वर्ष देशात साखर उत्पादनात नंबर वन असलेल्या महाराष्ट्राला उत्तर प्रदेशाने सन २०१६- १७ पासून मागे टाकले होते. मागील दोन वर्षात तर तफावत खूपच वाढली होती. को ०२३८ या उसाच्या वाणाने उसाच्या एकरी उत्पादनात २० टन; तर साखर उताऱ्यात दोन टक्क्यांची वाढ झाली होती. परंतु, सातत्यपूर्ण आणि सर्वत्र एकाच वाणाच्या लागवडीमुळे रोगराई पसरू लागल्याने व हवामान बदलाने घट येऊ लागली आहे. परिणामी या वर्षी उत्तर प्रदेशात मार्चअखेर ९३ लाख टन; तर महाराष्ट्रात १०० लाख टन साखरनिर्मिती झाली आहे. दोन्ही राज्यातील कारखाने अजूनही सुरू आहेत, तरीही महाराष्ट्राची आघाडी कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. परंतु, साखरेला उठाव नसल्याने आनंद मानावा की संकट, अशा द्विधा मनःस्थितीत साखरउद्योग आहे. हेही वाचा - आरटीईच्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाची सोडत बुधवारी होणार जाहीर सन २०१८-१९ साखर उत्पादन

महाराष्ट्र १०७ लाख टन

उत्तर प्रदेश १२० लाख टन सन २०१९-२० साखर उत्पादन

महाराष्ट्र ६१ लाख टन

उत्तर प्रदेश १२६ लाख टन सन २०२०-२१ साखर उत्पादन

महाराष्ट्र १०० लाख टन

उत्तर प्रदेश ९३ लाख टन (संपादन : सागर डी. शेलार)

