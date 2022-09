Sharad Pawar : 'ज्यांचं अवघं आयुष्य बारामती...' शरद पवारांच्या टीकेला भाजपचे सडेतोड उत्तर

By

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरात गेल्याच्या मुद्दा पकडत केंद्रासह राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. दरम्यान, भाजपनेही ट्विट करत शरद पवारांच्या टीकेला सडेतोड उत्तर दिले आहे. (Maharashtra Bjp Slams Ncp Chief Sharad Pawar For His Comment On Pm Modi )

महाराष्ट्र भाजपाच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन पवारांनी मोदींवर केलेल्या टीकेला भाजपने उत्तर दिलं आहे. शरद पवार यांनी मोदीच्या गुजरातच्या दौऱ्यांवरुन पंतप्रधान मोदींवर टोलेबाजी केली आहे. 'ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्यांनी थोडेबहुत लक्ष जर गुजरातकडे दिले तर आपण समजू शकतो. मोदी साहेबांचे दौरे पाहिले तर जास्तीत जास्त ते कोणत्या राज्यात जातात हे आपण पाहतो. साहजिकच कोणत्याही माणसाला घरची ओढ असते.' अशा शब्दात पवारांनी पंतप्रधान मोदींना टोमणा मारला.

पवारांच्या या टीकेला भाजपनेही त्यांच्याच शैलीत उत्तर दिले आहे. 'ज्यांचं अवघं आयुष्य बारामती शहराच्या अवतीभवती फिरत आलं आहे, त्यांच्या तोंडून असली भाषा शोभून दिसत नाही.' असं ट्विट भाजपनं केलं आहे.

शरद पवारांची मोदींवर टोलेबाजी

‘वेदांता फॉक्सकॉन’ प्रकल्प पुन्हा राज्यात आणण्यासाठी मोदी मदत करणार असल्याच्या चर्चेवर शरद पवारांनी पंतप्रधान मोदींवर टोलेबाजी केली आहे. पंतप्रधानांशी या प्रकरणात मदत करणार असल्याची माहिती मिळाली. ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण या प्रकल्पासारखा मोठा प्रकल्प आम्ही महाराष्ट्राला देऊ, हे लहान मुलाची समजूत काढावी असे आहे.

त्याच्यात महाराष्ट्राची काही प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे यावर चर्चा न केलेली बरी,” असं पवार म्हणाले. “साधारणत: केंद्रात पक्ष सत्तेत असल्याचे परिणाम काही राज्यांना अनुकूल होत असतात. त्यामध्ये गुजरातला लाभ मिळाला असेल तर आपण तक्रार करण्याचे कारण नाह. असे खोचक विधान पवारांनी यावेळी केले.

पंतप्रधान मोदी, अमित शाह तिथे आहेत. ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्यांनी थोडेबहुत लक्ष जर गुजरातकडे दिले तर आपण समजू शकतो. मोदी साहेबांचे दौरे पाहिले तर जास्तीत जास्त ते कोणत्या राज्यात जातात हे आपण पाहतो. साहजिकच कोणत्याही माणसाला घरची ओढ असते,” असा टोलाही पवार यांनी मोदींना लगावला.