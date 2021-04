कोणत्याही क्षणी लॉकडाऊन?; राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

महाराष्ट्रात दिवसागणिक कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरात कोरोनाचा विळखा अधिकच घट्ट होत आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाध साधताना परस्थिती आटोक्यात न आल्यास पुढील दोन दिवसांत कडक निर्बंध लावण्यात येतील असा इशाराच दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि आरोग्य यंत्रणेनं वारंवार विनंती आणि सुचना करुनाही लोक नियमांचं पालन करत नाहीत. शनिवारी दिवसभरात महाराष्ट्रात 49 हजार नवीन कोरोनबाधित रुग्ण आढळले आहेत. देशातील एकूण नवीन कोरोना रुग्णापैकी महाराष्ट्रा 62 टक्के रुग्ण आढळत आहेत. राज्यातील वाढती कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येमुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील वाढती रुग्णसंख्यापाहून गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात रात्रीची संचारबंदी लावण्यात आली आहे. मात्र, तरिही कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यत आलेली नाही. राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढवा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक बोलवली आहे. आज, रविवारी दुपारी 3 वाजता ही बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्री हजर राहणार आहेत. या बैठकीनंतर राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सुत्रांच्या आधारावर लॉकडाउनही लावण्यात येण्याची शक्यता आहे. Maharashtra Cabinet meeting scheduled to be held at 3pm today through video conferencing. — ANI (@ANI) April 4, 2021 मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी घेतलेल्या ऑनलाइन बैठकीला प्रसारमाध्यमांचे संपादक, मालक, वितरक यांच्यासमवेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आदी उपस्थित होते. कोरोना रुग्णांची वाढणारी संख्या आणि आरोग्य यंत्रणेवर येणारा ताण पाहता राज्यात कडक लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नसल्याचे मत आरोग्यमंत्र्यांनी मांडले. राज्यातील सध्याची परिस्थिती राज्यात लहान मुलांना होणाऱ्या संसर्गात वाढ

राज्यात ऑक्सिजनची मागणी चौपटीने वाढली

शिक्षकांना लसीकरणाची संघटनेची मागणी

एसटी कर्मचाऱ्यांना संसर्गाचे प्रमाण वाढले

कोल्हापूर, सांगलीप्रमाणे कोकणातही रुग्ण वाढ

मराठवाड्यासह अनेक ठिकाणी रक्ताचा तुटवडा

साताऱ्यात दहा पोलिसांना विषाणूचा संसर्ग

नाशिक, जळगावमध्येही बाधितांची संख्या वाढली

कर्नाटक-महाराष्ट्र आंतरराज्य बससेवा बंद

