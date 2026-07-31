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Maharashtra Fort : महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच 'फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर'; छत्रपती शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांचे जाळे राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडणार, 'या' 11 किल्ल्यांचा समावेश

Maharashtra Fort Heritage Corridor Project : महाराष्ट्र सरकारच्या फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत रायगडसह ११ ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांना मुख्य महामार्गांशी जोडणारे नवे रस्ते उभारले जाणार असून पर्यटन आणि वारसा संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
Maharashtra Fort Heritage Corridor News

Maharashtra Fort Heritage Corridor News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-प्रसाद कानडे

पुणे : राज्याच्या पर्यटन आणि ऐतिहासिक वारसा संवर्धनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पहिल्यांदाच ‘फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना हाती घेतली (Maharashtra Fort Heritage Corridor Project) आहे. याअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले मुख्य महामार्गांशी जोडण्यासाठी नवीन रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार असून, हिंदवी स्वराज्याची राजधानी ‘रायगड’ याच्या केंद्रस्थानी असेल. या कॉरिडॉरमध्ये राज्यभरातील ११ किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

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