Maharashtra Fort : महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच 'फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर'; छत्रपती शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांचे जाळे राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडणार, 'या' 11 किल्ल्यांचा समावेश

-प्रसाद कानडेपुणे : राज्याच्या पर्यटन आणि ऐतिहासिक वारसा संवर्धनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पहिल्यांदाच ‘फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना हाती घेतली (Maharashtra Fort Heritage Corridor Project) आहे. याअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले मुख्य महामार्गांशी जोडण्यासाठी नवीन रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार असून, हिंदवी स्वराज्याची राजधानी ‘रायगड’ याच्या केंद्रस्थानी असेल. या कॉरिडॉरमध्ये राज्यभरातील ११ किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यावर काम सुरू केले आहे. याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) मान्यता मिळाली असून, येत्या तीन ते चार महिन्यांत याचा डीपीआर पूर्ण होणार आहे. यात पुणे प्रादेशिक विभागातील पाच किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे..असे आहे 'फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर'अनेकदा महामार्गावरून किल्ल्याच्या पायथ्यापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते खराब किंवा अरुंद असतात. ही समस्या सोडविण्यासाठी ही संकल्पना राबविली जात आहे. ‘फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर’अंतर्गत मुख्य रस्ता (तो राष्ट्रीय महामार्ग असो वा राज्य महामार्ग) ते थेट किल्ला या दरम्यान नव्याने रस्ते तयार केले जाणार आहेत. यामुळे महामार्गावरून थेट किल्ल्यापर्यंत विनाअडथळा पोहोचता येईल..Ishwarpur Encroachment Case : जयंत पाटलांची शिष्टाई फळाला! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेला एकनाथ शिंदेंची स्थगिती; शिवसेनेच्या जिल्हाध्यक्षांना मोठा दणका.पर्यटकांसाठी सुविधाया प्रकल्पांतर्गत केवळ रस्तेच बनविले जाणार नाहीत, तर येथे पर्यटकांच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधादेखील उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. यात स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सोय, वाहनांसाठी सुरक्षित पार्किंग आणि किल्ल्याची ऐतिहासिक माहिती देणारे माहिती फलक (बोर्ड) आदींचा प्रामुख्याने समावेश असेल. ही सुविधा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने उपलब्ध केली जाणार आहे..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.असे आहेत किल्लेपुणे - लोहगड, राजगड, शिवनेरीकोल्हापूर - पन्हाळासातारा - प्रतापगडरत्नागिरी - सुवर्णदुर्गनाशिक - साल्हेरसिंधुदुर्ग - विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग (मालवण)रायगड - रायगड, खांदेरी.पर्यटकांना थेट फायदा :‘फोर्ट हेरिटेज कॉरिडॉर’मुळे राज्यातील गडदुर्ग पर्यटनाला वेगळीच गती मिळेलमुख्य महामार्गावरून थेट किल्ल्यांपर्यंत दर्जेदार रस्ते तयार होणारयामुळे पर्यटकांचा प्रवासातील वेळ वाचेल आणि प्रवास अधिक सुखकर होईलरायगड केंद्रस्थानी ठेवून इतर किल्ले जोडले जाणारपर्यटकांना आणि शिवभक्तांना एकाच वेळी सलग २-३ किल्ल्यांना सहज भेट देण्याचे नियोजन करता येईलरस्ते चांगले झाल्याने पर्यटकांची संख्या वाढेलपर्यायाने गडाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या गावकऱ्यांना, व्यावसायिकांना आणि मार्गदर्शकांना (गाईड्स) रोजगार मिळणाररस्ते थेट गडाच्या जवळ पोहोचल्यामुळे लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ पर्यटकांनाही गडांना भेट देणे अधिक सोयीचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.