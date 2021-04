महाराष्ट्रात आजही रुग्णवाढीचा विस्फोट; 57 हजारांहून अधिक नव्या रुग्णांची नोंद

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण ठरला. आजच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कोरोनाच्या उपाययोजनांबाबात तातडीने बैठक घेण्यात आली. राज्यात लॉकडाऊन लागणार की कडक निर्बंध लागू होणार? याबाबत खलबतं सुरु होती, आणि अखेर त्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. आज राज्यात नव्या कोरोना नियमांची घोषणा करण्यात आली. या नव्या घोषणेनुसार, राज्यात वीकेंड लॉकडाऊनचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठाकरे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यात इतर दिवशी देखील कडक नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, आज दिवसभरात सापडलेली रुग्णसंख्या ही चिंताजनकच आहे.

Maharashtra reports 57,074 new COVID cases, 27,508 recoveries, and 222 deaths in the last 24 hours

Total cases: 30,10,597

Active cases: 4,30,503

Total recoveries: 25,22,823

Death toll: 55,878 pic.twitter.com/A9CnzkEbc8

— ANI (@ANI) April 4, 2021