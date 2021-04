दिलासादायक! महाराष्ट्रात शनिवारी ५३ हजार रुग्णांची कोरोनावर मात

कठोर निर्बंध लावले असतानाही महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आली नाही. शनिवारी महाराष्ट्रात ५५ हजार ४११ नवीन कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात दररोज ५० हजारांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्णांची संख्या आढळत आहे. शनिवारी थोडीसी दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी राज्यात ५३ हजार ५ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे.

राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णांवर आळा घालण्यासाठी ठाकरे सरकानं कडक निर्बंध लावले आहेत. विकेंड लॉकडाउनचा निर्णय घेतला आहे. तरिही कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज, शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वच महत्वाच्या नेत्यांनी उपस्थिती दर्शवली होती. यामध्ये सर्वांनी लॉकडाउनवर सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्यात ८ ते १५ दिवसांचा लॉकडाउन लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पुढील दोन दिवसांत याबाबतची घोषणा होऊ शकते.

मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरात दररोज कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. शनिवारी ५५ हजारांपेक्षा जास्त नवीन रुग्ण आढळले आहेत. आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या ३३ लाख ४३ हजार ९५१ इतकी झाली आहे. तर आतापर्यंत २७ लाख ३८ हजार १५३ जणांनी कोरोनावर मात केली. राज्यात कोरोनामुळे आतापर्यंत ५७ हजार ६३८ जणांचा मृत्यू झालाय. सध्यस्थितीला राज्यात पाच लाख ३६ हजार ६८२ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.

