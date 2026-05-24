महाराष्ट्रात उड्डाणपुलांखाली ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार! इलेक्ट्रिक 'लाल परी'ला बळ मिळणार; सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई : सार्वजनिक वाहतूक आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत महाराष्ट्र सरकारने आता उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स विकसित करण्याची योजना सुरू केली आहे. या चार्जिंग स्टेशन्सचा वापर प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या 'लाल परी' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी केला जाईल. .२०३५ पर्यंत एमएसआरटीसीचा संपूर्ण ताफा विद्युतीकरण करण्याचीही सरकारची योजना आहे. महायुती सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अशा उड्डाणपुलांखालील उपलब्ध मोकळ्या जागांचे सर्वेक्षण करून, जिथे चार्जिंग स्टेशन विकसित करता येतील, त्या जागांविषयी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..इंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले! मुंबईत भाजीपाला, दूध आणि प्रवास महागला; घरखर्चात मोठी वाढ.राज्य सरकारचे २०४७ पर्यंत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहतूक लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर महाराष्ट्र राज्य महामार्ग वाहतूक महामंडळाने २०३५ पर्यंत आपला संपूर्ण बस ताफा इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, इलेक्ट्रिक बसेसचा विस्तार करण्यामधील सर्वात मोठी आव्हाने म्हणजे चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि जमिनीचा अभाव. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नवीन जमीन मिळवणे अवघड असते..त्यामुळे उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव हा एक व्यावहारिक आणि किफायतशीर उपाय मानला जातो. एम.एस.आर.टी.सी.च्या वाढत्या इलेक्ट्रिक बस ताफ्यासाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग नेटवर्कच्या विकासावर चर्चा करण्यासाठी गृह विभागामार्फत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शासकीय निधी, स्व-वित्तपुरवठा आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलद्वारे आधुनिक चार्जिंग हब विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला..Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात हवामानाचा डबल अटॅक! एकीकडे उष्णतेची लाट तर दुसरीकडे पावसाचा हाहाकार; हवामानाचा विचित्र खेळ.महाराष्ट्र राज्य वाहतूक वाहतूक आयोगाने (MSRTC) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलअंतर्गत राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, सुधारित चार्जिंग पायाभूत सुविधांमुळे इलेक्ट्रिक बसेसची कार्यक्षम कार्यप्रणाली वाढेल आणि महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक मजबूत व शाश्वत होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.