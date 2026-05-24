महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्रात उड्डाणपुलांखाली ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार! इलेक्ट्रिक 'लाल परी'ला बळ मिळणार; सरकारची मोठी घोषणा

EV Charging Station: महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागांवर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स विकसित केली जातील.
Maharashtra Ev Charging Stations

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : सार्वजनिक वाहतूक आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत महाराष्ट्र सरकारने आता उड्डाणपुलांखालील मोकळ्या जागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स विकसित करण्याची योजना सुरू केली आहे. या चार्जिंग स्टेशन्सचा वापर प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या 'लाल परी' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक बसेससाठी केला जाईल.

