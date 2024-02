Maratha Reservation: राज्य मागासवर्ग आयोगाविरोधात हायकोर्टात याचिका; मराठा समाजाच्या सर्व्हेला आव्हान

मुंबई : राज्य मागावसवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून सध्या राज्यात युद्धपातळीवर सर्व्हेक्षण केलं जात आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मृणाल ढोले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. (Maratha Reservation petition in mumbai high court against commission of State Backward Classes Commission)