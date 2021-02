दूधाचे दर वाढणार ! गर्भवती महिला अन्‌ शाळांमधील चिमुकल्यांना मिळणार प्रत्येकी 250 ग्रॅम भुकटी

सोलापूर : अनलॉकनंतर जनजीवन पूर्ववत झाले असून दुधाची पॅकिंग व ठोक विक्रीत वाढ झाली आहे. पुणे विभागात दररोज सव्वाकोटी दूध संकलन होत असून त्यातील 34 लाख दुधाची पॅकिंगद्वारे तर 41 लाख लिटर दुधाची ठोक विक्री होत आहे. उर्वरित दूध रुपांतरण आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी वापरले जात आहे. दुधाची मागणी वाढल्याने आता प्रतिलिटर 26 ते 28 रुपयांचा दर मिळू लागला आहे. उन्हाळ्यात मागणी वाढून दुधाचे दर 30 ते 32 रुपयांपर्यंत जातील, असा अंदाज प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने वर्तविला आहे. मागणी वाढत असल्याने वाढतील आणखी दर

मागणी वाढल्याने दूध उत्पादकांना चांगला दर मिळत आहे. पावडर आणि बटरचे भाव बाजारात वाढत असल्याने दुधाचे दर वाढू शकतात. उन्हाळ्यात दुधाची मागणी वाढणार असल्याने आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मितीही वाढली आहे.

- प्रशांत मोहोड, प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे कोरोनामुळे लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर राज्यभर अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दररोज दहा लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सहा महिन्यांत राज्य सरकारने तब्बल आठ लाख लिटर दूध खरेदी केले. दुधविक्री शक्‍य नसल्याने पराग, नेचर, गोकुळ, राजारामबापू संघ आणि रियल डेअरीकडून त्या दुधापासून भुकटी आणि बटर तयार करुन घेण्यात आले. आता एप्रिल- मेमधिल भुकटी विक्री केली जाणार असून जून-जुलैमधील भुकटी आदिवासी विद्यार्थी व गर्भवती महिलांना दिली जाणार आहे. दरम्यान, भुकटीला आता प्रतिकिलो 220 ते 235 रूपयांचा दर मिळत असून बटरसाठी प्रतिकिलो तीनशे रुपयांचा दर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना कमी दर देणाऱ्या सहकारी व खासगी दूध संघांवर कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय दूध दर समितीला सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे विभागाची दुधाची सद्यस्थिती

एकूण दूध संकलन

1.26 कोटी लिटर

पॅकिंगद्वारे विक्री

33.34 लाख लिटर

रुपांतरण अन्‌ दुग्धजन्य पदार्थांसाठीचे दूध

44 लाख लिटर

दुधाचे प्रतिलिटर भाव

26-27 रुपये मुले अन्‌ गर्भवतींना लवकरच दूध भुकटी

राज्यातील आदिवासी मुलांना डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम योजनेंतर्गत दूध भुकटी दिली जाणार आहे. पाच हजार टन भुकटीपैकी 50 टन भुकटीचे पॅकिंग 'महानंद 'ने राजारामबापू दूध संघ, संगमनेर यांना दिले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसह गर्भवती महिलांना पुढील महिन्यापासून प्रत्येकी 250 ग्रॅम भुकटी दिली जाणार आहे. अनलॉकनंतर आता काम युध्दपातळीवर सुरु असून आता शाळाही सुरु झाल्या आहेत. पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसह अन्य विद्यार्थ्यांना घरपोच भुकटी देण्याचेही नियोजन आहे. सध्या पुणे विभागाकडे 68.77 मे. टन भुकटी असून तीन हजार 528 मे. टन बटरचा (लोणी) साठा आहे.

