Maratha Reservation: कॅबिनेट बैठकीत आक्रमक झाला होता का? छगन भुजबळ म्हणाले...

By

मुंबई- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मंत्री छगन भुजबळ कॅबिनेट बैठकीत आक्रमक झाल्याची चर्चा सुरु झाली होती. छगन भुजबळ बैठकीत नेत्यांवर भडकले असल्याचं बोललं जात होतं. यावरुन भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बैठकीत कोणीही आक्रमक झालेलं नाही. ही खोटी चर्चा असल्याचं ते म्हणाले आहेत.

न्यायमूर्तींची कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. साडेतेरा हजार प्रकरणं सापडली आहेत. त्यांच्याकडे कुणबी असल्याचा पुरावा आहे. आमचा यावर काहीही आक्षेप नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावेत. याबाबत चर्चा झाली आहे, असं भुजबळ म्हणाले. (minister Chhagan Bhujbal become aggressive in the cabinet meeting )

संदीप शिंदे समितीने जो प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. त्याला कोणीही विरोध केला नाहीये. मी तर याला कसलाही विरोध केलेला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ज्या दुरुस्ती आवश्यक आहेत. त्यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे यातून दुरुस्ती दूर केल्या जातील, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

कमिटी आपला अभ्यास करत आहे. आताच्या बैठकीत कायदा-सुव्यवस्थेबाबत चर्चा झाली. मनोज जरांगे पाटील स्वत: म्हणत आहेत की, मला हे पसंत नाही. ही लोकं माझी नाहीत. त्यामुळे ही मानसं कोणाची आहेत हे पाहावं लागेल. जे कोणी दंगे भडकवत आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं भुजबळ म्हणाले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय झाले?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. कुणबी उल्लेख असणाऱ्या मराठा समाजाला प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरियल डेटा गोळा करणार असल्याची माहिती आहे. न्यायमुर्तींचे सल्लागार मंडळ आरक्षणाच्या कायदेशीर बाबतीत मार्गदर्शन करेल. (Latest Marathi News)