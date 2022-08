Santosh Bangar: ...म्हणून त्याच्या कानशिलात लगावली; आमदार बांगर यांचे स्पष्टीकरण

कामगारांसाठी असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेत निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिल्या प्रकरणी शिंदे गटात सामिल झालेले आमदार संतोष बांगर यांना राग अनावर झाला अन् उपहारगृह व्यवस्थापकाच्या त्यांनी कानशिलात लगावली. मात्र, त्यांचा हा कृतीवर विरोधांकडून टीका होत आहे. सत्तेची मस्ती असे अनेक आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले. दरम्यान, यासंदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.(Mla Santosh Bangar clarification on Put The Mid Day Meal In The Ear Of The Manager Of The Restaurant)

गोरगरीबांसाठी मला कायदा हातात घ्यायची वेळ आली तर मी कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहणार नाही. असे बांगर यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट सांगितले.

बांगर काय म्हणाले?

संबंधित अधिकाऱ्याला मी समज दिली. लोकांना दिलं जाणारं जेवण निकृष्ट दर्जाचं आहे. अधिकाऱ्याने उडवाउडवीची उत्तरं दिली त्यामुळे मला पर्याय नव्हता, मी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवलं आहे. आता त्यासाठीच मी मुंबईला आलो आहे. कंत्राट रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे.

सत्तेची मस्ती म्हणताय, सत्तेसाठी आम्ही नाही, सत्ता असो , नसो पण गोरगरिबांसाठी झटणारा शिवसेनेचा, बाळासाहेब ठाकरेंचा मावळा आहे. अन्यायाविरोधात लढण्याचं काम शिवसैनिक करतो, तेच मी केलं.

दोन तीन वेळा सांगितलं, तू आजच्या जेवणात काय केलं हे विचारलं. मला राग अनावर झाला. मी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं बरोबर देत नव्हता. त्यामुळे मी त्याला धडा शिकवला. संतोष बांगर शिवसेनेचा मावळा आहे. अनेक गुन्हे दाखल जाले तरी पर्वा नाही. अनेक गुन्हे जरी दाखल झाले तरी माझी पद्धत बदलणार नाही. शिवरायांचे , बाळासाहेब ठाकरेंचे पाईक म्हणून मी काम करतोय.

मला महाराष्ट्रातून फोन येतायत, दादा तुम्ही चांगलं काम केलं, महाराष्ट्रभर हे चाललंय असा दावाही संतोष बांगर यांनी केला.