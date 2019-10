Vidhan Saba 2019 : मनसेची पहिल्या 27 उमेदवारांची यादी जाहीर

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पहिल्या 27 उमेदवारांची यादी जाहीर झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मनसे रिंगणात उतरणार हे ठरल्यावर मनसेकडून अधिकृतरित्या ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे. संदीप देशपांडे यांना पक्षाने उमेदवारी दिली असून नितीन सरदेसाई यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तर, पुण्यात हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून वसंत मोरे, कसबा पेठेतून अजय शिंदे आदींना पक्षाने उमेदवारी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाची उमेदवारांची यादी -

