Raj Thackeray On Ajit Pawar: बुजुर्ग काकांचा पक्ष हिसकावणं सोप्पं, पण...; मनसेने अजित पवारांचा जुना व्हिडिओ केला शेअर

मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची? याबाबत निवडणूक आयोगाने निकाल दिला आहे. अजित पवारांना पक्ष आणि चिन्ह मिळालं आहे. याचे काहींनी स्वागत केलंय तर काहींनी टीका केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून याप्रकरणी अजित पवारांवर निशाणा साधण्यात आला आहे. मनसे अधिकृतवरुन अजित पवारांचा एक व्हिडिओ देखील शेअर करण्यात आला आहे.

मनसेच्या पोस्टमध्ये म्हणण्यात आलंय की, बुजुर्ग काकांनी उभा केलेला पक्ष दुसऱ्याच्या बळावर हिसकावणं सोप्प आहे पण बुजुर्ग नेत्याचा अवमान न करता स्वतःच्या बळावर स्वतःचा पक्ष उभा करणं, चिन्ह मिळवणं ह्यासाठी 'राज ठाकरे' यांच्यासारखा संघर्ष आणि संयम लागतो, हिंमत लागते... असो, त्यांचं राजकारण त्यांना लखलाभ ! (mns Raj Thackeray criticize ajit pawar after getting ncp party name and logo)