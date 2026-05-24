Monsoon Update India : मॉन्सून वेगाने पुढे सरकतोय ! केरळमध्ये पुढील दोन दिवसांत होणार दाखल, महाराष्ट्र आगमन कधी ? अपडेट समोर

कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीनंतर मुंबईतही मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे.भारतीय हवामान विभागानुसार (IMD) ५ दिवसांच्या थांब्यानंतर २३ मे रोजी मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाला.१८ मे रोजी मॉन्सून अंदमान-निकोबार, श्रीलंकेचे काही भाग आणि कोमोरिन क्षेत्रात पोहोचला होता..कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी नंतर आता मुंबईतही मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे. दरम्यान भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉन्सूनने पाच दिवसांच्या थांब्यानंतर शनिवारी (२३ मे) पुन्हा सक्रिय प्रगती केली आहे. मॉन्सूनने १८ मे रोजी संपूर्ण अंदमान-निकोबार बेटे, श्रीलंकेच्या काही भाग आणि कोमोरिन भागात आगेकूच केली होती. त्यानंतर पुढील पाच दिवस त्याची वाटचाल थबकली होती. मात्र शनिवारी मॉन्सूनने महत्वाची प्रगती साधली. .मॉन्सूनने श्रीलंकेचा निम्म्याहून अधिक भाग व्यापला असून नैऋत्य अरबी समुद्राचा काही भागआग्नेय अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग,कोमोरिन भाग बंगालच्या उपसागराचा आणखी काही भाग,अंदमान समुद्राचा बहुतांश भाग ही व्यापला आहे. मॉन्सूनने यंदा १६ मे रोजी हंगामाची सुरुवात केली होती आणि सुरुवातीला वेगवान प्रगती केली होती..Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाला पाऊस; हवामान विभागाचा अंदाज.हवामान विभागाने यंदा मॉन्सून २६ मे पर्यंत केरळात दाखल होण्याचे संकेत दिले आहेत. केरळात आगमन झाल्यानंतर मॉन्सूनच्या उत्तरेकडील वाटचालीबाबत अधिक स्पष्टता मिळणार आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस विभागाकडून मॉन्सून पावसाचा सुधारित दीर्घकालीन अंदाज जाहीर करण्यात येणार आहे..FAQs 1. मॉन्सून पुन्हा कधी सक्रिय झाला? 👉 मॉन्सून २३ मे रोजी पुन्हा सक्रिय झाला.2. मॉन्सून आधी कुठपर्यंत पोहोचला होता? 👉 १८ मे रोजी तो अंदमान-निकोबार बेटे, श्रीलंका आणि कोमोरिन भागात पोहोचला होता.3. मॉन्सूनने सध्या कोणते भाग व्यापले आहेत? 👉 श्रीलंकेचा मोठा भाग, अरबी समुद्राचे काही भाग, बंगालचा उपसागर आणि अंदमान समुद्राचा बहुतांश भाग.4. यंदा मॉन्सूनची सुरुवात कधी झाली? 👉 १६ मे रोजी मॉन्सूनची सुरुवात झाली.5. केरळात मॉन्सून कधी पोहोचण्याची शक्यता आहे? 👉 २६ मेपर्यंत मॉन्सून केरळात दाखल होण्याचा अंदाज आहे.6. पुढील अंदाज कधी जाहीर होणार? 👉 मे महिन्याच्या अखेरीस सुधारित दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला जाईल.