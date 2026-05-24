Monsoon Update India : मॉन्सून वेगाने पुढे सरकतोय ! केरळमध्ये पुढील दोन दिवसांत होणार दाखल, महाराष्ट्र आगमन कधी ? अपडेट समोर

IMD Forecast : मॉन्सून १८ मे रोजीअंदमान-निकोबार, श्रीलंकेचे काही भाग आणि कोमोरिन क्षेत्रात पोहोचला होता. सध्या मॉन्सूनने श्रीलंकेचा मोठा भाग, अरबी समुद्राचे काही भाग आणि बंगालच्या उपसागराचा भाग व्यापला आहे.
Yashwant Kshirsagar
  1. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीनंतर मुंबईतही मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे.

  2. भारतीय हवामान विभागानुसार (IMD) ५ दिवसांच्या थांब्यानंतर २३ मे रोजी मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाला.

  3. १८ मे रोजी मॉन्सून अंदमान-निकोबार, श्रीलंकेचे काही भाग आणि कोमोरिन क्षेत्रात पोहोचला होता.

कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी नंतर आता मुंबईतही मान्सूनपूर्व पावसाने हजेरी लावली आहे. दरम्यान भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉन्सूनने पाच दिवसांच्या थांब्यानंतर शनिवारी (२३ मे) पुन्हा सक्रिय प्रगती केली आहे. मॉन्सूनने १८ मे रोजी संपूर्ण अंदमान-निकोबार बेटे, श्रीलंकेच्या काही भाग आणि कोमोरिन भागात आगेकूच केली होती. त्यानंतर पुढील पाच दिवस त्याची वाटचाल थबकली होती. मात्र शनिवारी मॉन्सूनने महत्वाची प्रगती साधली.

