भारतरत्नांना कोणासमोरही देशप्रेम सिद्ध करण्याची गरज नाही; नवनीत राणांची घणाघाती टीका 

नागपूर : विदेशी सेलिब्रिटींनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनात ट्विट करत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर भारतरत्नांनी आणि इतर बॉलिवूड कलाकारांनीही ट्विट केलं होतं. मात्र आता त्यांच्या ट्विटची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं दिले आहेत. मात्र यावर भाजप खासदार नवनीत राणा यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून देशात शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी अक्षरशः त्यामुळे काही पेटून उठले आहेत. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी घडलेल्या प्रकारामुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष भारताकडे वेधलं गेलं होतं. काही सेलिब्रिटींनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनात ट्विट करत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र यावर भारतरत्न लता मंगेशकर आणि संचित तेंडुलकर तसंच इतर काही बॉलिवूड कलाकारांनी ट्विट करत केंद्र सरकारची बाजू घेतली होती. आता या ट्विटची चौकशी करण्याची आदेश राज्य सरकारनं दिले आहेत.

National heroes don't have to prove anyone whether they're in favour of the nation or against it. It's a democracy, we can express ourselves whenever we want. If someone is judging celebrities on basis of a tweet,then they're anti-India:Navneet Rana, MP from Amravati, Maharashtra pic.twitter.com/eIZC5Mfd5e