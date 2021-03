MPSC च्या परिक्षेची नवी तारीख जाहीर

गेल्या वर्षभरापासून राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा वारंवार पुढे ढकलली जात असताना अखेर आता परिक्षेला मुहूर्त मिळाला आहे. १४ मार्चला होणारी परिक्षा आता २१ मार्च रोजी होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक काढून दिली आहे. ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचा निर्णय काल जाहीर करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप दिसून आला. त्यानंतर आता २१ मार्चला परिक्षा घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाल्याने विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय, २७ मार्च आणि ११ एप्रिलला होणाऱ्या परिक्षा पूर्वनियोजित वेळापत्रकाप्रमाणेच होणार असल्याचेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. MPSCने गुरुवारी परिपत्रक काढले होते. राज्यात कोरोनाचा प्रभाव वाढत असल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध आल्याने आता परीक्षा घेणे योग्य नाही असे पत्र पुनर्वसन विभागाने १० मार्चला एमपीएससीला दिले होते. त्यांच्या सूचनेनुसार ही परीक्षा पुढे ढकलली जात असल्याचे MPSCने स्पष्ट केले. दरम्यान वारंवार परिक्षा पुढे ढकलली जात असल्याने एमपीएसची परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये काल असंतोषाचा उद्रेक झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: सोशल मिडियाच्या माध्यमातून संवाद साधत परिक्षांची तारीख लवकरच जाहीर करण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार आज परिक्षांची तारीख जाहीर करण्यात आली. एमपीएससीकडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर, आता 21 मार्चला होणार परीक्षा #sakalnews #MPSC #mpscexams #mpscराज्यसेवा @mpscexams pic.twitter.com/bFozTjf5LJ — sakalmedia (@SakalMediaNews) March 12, 2021 १४ तारखेला होणाऱ्या परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय काल जेव्हा जाहीर करण्यात आला त्यानंतर विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरले. पुण्यात भाजपचे नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नवी पेठेतील विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी घेतला आणि त्यांची बाजू मांडत सरकारवरची नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे नवी पेठेत वाहतूककोंडी झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. परंतु संतप्त विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरूवारी संध्याकाळी सोशल मिडीयावरून लाईव्ह संवाद साधून विद्यार्थ्यांना धीर दिला. तसेच, तारीख उद्याच जाहीर केली जाईल असंही सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची धार पाहता अखेर आज MPSCकडून नवी तारीख जाहीर करण्यात आली. १४ ऐवजी २१ मार्चच्या रविवारी ही परिक्षा घेण्यात येणार असल्याचे राज्य लोकसेवा आयोगाने स्पष्ट केले. सध्या सर्वत्र कोरोनाचा प्रकोप सुरु असताना MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी तसेच गर्दी करून कोरोना प्रतिबंधाचे नियम मोडल्याप्रकरणी पुण्यात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. कलम १८८ अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची १४ मार्चला होणारी पूर्व परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक झाले होते. गुरुवारी पुण्याच्या नवी पेठ परिसरात या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन केलं. या आंदोलनात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रवेश केला. त्यांच्या आंदोलनातील उपस्थितीतमुळे आंदोलनाच अधिक गर्दी उसळली. त्यांनी राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका मांडत त्यांच्या कार्यशैलीवर टीका केली. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला.

