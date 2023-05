Accident : मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात; पतीचा जीव वाचला पण पत्नीचा मृत्यू

समृद्धी महामार्गावर सातत्याने अपघात घडत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सिलींडर वाहून नेणाऱ्या ट्रकला चारचाकीने मागून जोरदार धडक दिली आहे. या अपघातात एक जण ठार तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. (Mumbai Goa Express Way accident One Person Killed And One Injured)

स्पृहा खवळे वय (वर्ष 24 रा. देवगड) ही महिला जागीच ठार झाली आहे. तर तीचा पती सुमित खवळे (वय वर्ष 28) हा जखमी झाला आहे. खवळे दांपत्य देवगडवरून मुंबईला आंबे घेऊन येत असताना मुंबई गोवा महामार्गावर पेण नजीक हमरापुर येथे पहाटेच्या सुमारास हा अपघात झाला.

गेल्या तीन दिवसांपासून महामार्गावर वाहतुक कोंटी पाहायला मिळाली. . मोठा वीकएन्ड मिळाल्याने अनेक नागरिक आपल्या गावी गेले होते. खवळे दांपत्य देखील सुट्टी असल्याने आपल्या गावी गेले होते. देवगड येथून आपल्या मुंबईमधील नातेवाईकांसाठी त्यांनी आंबे आणले होते.

मुंबई-गोवा महामार्गावर त्यांची कार पोहचली तेव्हा त्यांचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यामुळे समोर असलेल्या गॅस सिलींडरच्या गाडीवर त्यांची चार चाकी धडकली.