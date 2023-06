Accident: नवीन कसारा घाटात चार वाहनांचा भीषण अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू

By

मुंबई-नाशिक महामार्गावरील नवीन कसारा घाटात आज पहाटेच्या सुमारास चार वाहनांचा विचित्र अपघात झाला. या अपघातामध्ये दोघांचा जागीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (Mumbai Nashik Highway Kasara Ghat Accident two people died on the spot )

नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने कोंबड्या घेऊन जाणारे दोन टेम्पो, एक पिकअप आणि एका अन्य वाहन एकमेकांवर आदळले. या भीषण अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू, तर एकजण गंभीर जखमी झाला आहे.Accident

जखमींना तातडीने उपचासाराठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. इस्तकार इजहर खान (वय 25) मुस्तापा खान (वय 35) अशी मृतांची नावे आहेत. नेमका अपघात कशामुळे झाला याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.Accident

मात्र, या अपघातात शेकडो कोंबड्यांचा देखील मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांसह पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं आहे. या अपघातामुळे घाटात मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.Accident

घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोंबड्या घेऊन जाणारे दोन आयशर ट्रक हे नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते.