मुंबई : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नुकतीच महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सभा पार पडली. ही सभा वेगळ्याच कारणांमुळं सध्या चर्चेत आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या सभेला दांडी मारली त्यामुळं मविआच्या अस्तित्वावरच चर्चा सुरु झाली. पण याचं स्पष्टीकरण देताना खासदार संजय राऊत यांनी नाना आजारी असल्याचं सांगितलं होतं. पण खुद्द नाना पटोलेंनी असं काही नव्हतंच, असं सांगत वेगळचं कारण सांगितलं आहे. (MVA Rally Sanjay Raut Says Nana Patole was sick But Patole told other reason)

संजय राऊत काय म्हणाले होते?

संजय राऊत यांनी नाना पटोलेंच्या गैरहजेरीबाबत काल स्पष्टीकरण दिलं होतं त्यांनी म्हटलं होतं की, नाना पटोले काल उपस्थित नव्हते हे खरं आहे. पण नाना पटोले यांनी प्रकृती बरी नाही. आपण त्यांना आत्ता जरी फोन केला तर त्यांच्या आवाजावरुन त्यांची प्रकृती बरी नाही हे आपल्याला कळेल. ते येण्याच्या तयारीत होते पण काल मुंबईतल्या निवासस्थानी ते दिवसभर झोपूनच होते. मी माहिती घेतली तेव्हा त्यांच्याशी बोलतानाही हे जाणवलं की ते आजारी आहेत.

हे ही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

नाना पटोलेंनी दिलं स्पष्टीकरण

मी सभेला गैरहजर असल्यानं ज्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्यावर मला हसू येत आहे, कारण काल मी दिल्लीत होतो त्यानंतर आज सूरतमध्ये आलो आहे. त्यांच्यावर खोटे केसेस टाकले आहेत, ते आज सूरतला येणार असल्यानं मी दिल्ली होतो. मी ठणठणीत आहे, त्यामुळं माझ्या तब्येतीचं कुठलंही कारण नव्हतं. आत्ता माझे सध्या दौरे चाललेले आहेत. आमचे वरिष्ठ नेते सभेला होते आणि मविआची सभा झाली. त्यामुळं कोणाचा गैरसमज काही असावा तर त्यांनी काढून टाकावा. आमची नाराजी असती तर आम्ही समोरुन बोललो असते, पण तसं काही नाही.