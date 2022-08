Uddhav Thackeray : मविआ अजूनही कायम! निवडणुकांच्या रणनीतीबाबत म्हणाले...

मुंबई : महाविकास आघाडी अद्यापही कायम असल्याचं शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केलं. तसेच आगामी निवडणुकांच्या रणनीतीबाबत त्या त्या वेळी कळवू असंही त्यांनी सांगितलं. मुंबईत आज मविआची बैठक पार पडली. यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. पण बैठकीतील चर्चेचा तपशील त्यांनी सांगणं टाळलं. (MVA still standing Let us know about ahead elections strategy says Uddhav Thackeray)

हेही वाचा: नरसिंहानंद, आचार्य, रिझवी होते दहशतवाद्यांचे टार्गेट; पुणे ATSची माहिती

उद्धव ठाकरे म्हणाले, "बऱ्याच दिवसांनी आम्ही तिनही पक्ष एकत्र भेटलो. आमचे सर्व सहकारी आमदार बंधु भगिनी आणि नेते मंडळी भेटली, यावेळी चांगल्या गप्पा झाल्या. महाविकास आघाडीचं सरकार म्हणून आम्ही कोरोनाच्या संकटकाळाचा सामना केला तर हे आत्ताचं संकट काय आहे? कोणाला काही कळत नव्हतं तेव्हा त्याचा मुकाबला मविआ सरकारनं केला. महाराष्ट्राला दिलासा देणं, महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधा वाढवणं, चांगल्या सुविधा देणं असा एकापेक्षा एक चांगला कार्यक्रम आम्ही दिला. त्या संकटापुढं हे आजचं संकट काहीच नाही. महाविकास आघाडी अद्याप फुटलेली नाही, आम्ही एकत्रच आहोत. त्यामुळं पुढच्या निवडणुकांबाबत नंतर बघू"

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर केलं भाष्य

शिवसेनेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाकडे गेलंय त्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, माझा न्यायदेवतेवर विश्वास आहे. न्याय देवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते याचं कारण कायद्यासमोर सर्वजण सारखेच असतात. पण जनता उघड्या डोळ्यांनी सर्वकाही बघत असते. त्यामुळं न्यायदेवता आणि जनता हे आपल्या देशातील दोन स्तंभ मजबूत आहेत, तोपर्यंत देशातील लोकशाही टिकून राहिलं बेबंदशाही येणार नाही.